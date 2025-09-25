بعد استبعاد ريتا حايك.. هل نجحت مسرحية فينوس في دبي وكندا؟

Advertisement

قبل أيام قليلة عرضت مسرحية "فينوس" في دبي قبل أيام، بعدما تم استبدال بطلتها الممثلة بزميلتها الممثلة رولا بقسماطي.وبحسب "نواعم"، عُلم أن الحضور من جمهور المسرحية في دبي كان مدعواً وأن المقاعد لم تمتلئ كما كان يحصل إبان عرضها في ، لكن ومن خلال الجمهور الذي تحدث بعد نهاية فإن المسرحية تستحق أن تنال فرصتها من النجاح، وهذا ما أثنى عليه المخرج والمنتج ، وذلك بعد مشكلته الأخيرة مع بطلة العمل ريتا .وكشفت "نواعم" ان أحد الممولين هو من تكفل بميزانية العرض في دبي وقدمها أمام جمهور من مختلف الشرائح والجاليات العربية هناك.أما في فيُحكى عن حجوزات واضحة لجهة حضور متوقع لـ"فينوس" لأن الجالية العربية هناك تنشط في مثل هذه الفعاليات العربية.(نواعم)