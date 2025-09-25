28
فنون ومشاهير
بعد استبعاد ريتا حايك.. هل نجحت مسرحية فينوس في دبي وكندا؟
Lebanon 24
25-09-2025
|
04:39
A-
A+
قبل أيام قليلة عرضت مسرحية "فينوس" في دبي قبل أيام، بعدما تم استبدال بطلتها الممثلة
ريتا حايك
بزميلتها الممثلة رولا بقسماطي.
وبحسب "نواعم"، عُلم أن الحضور من جمهور المسرحية في دبي كان مدعواً وأن المقاعد لم تمتلئ كما كان يحصل إبان عرضها في
بيروت
، لكن ومن خلال الجمهور الذي تحدث بعد نهاية
العرض
فإن المسرحية تستحق أن تنال فرصتها من النجاح، وهذا ما أثنى عليه المخرج والمنتج
جاك مارون
، وذلك بعد مشكلته الأخيرة مع بطلة العمل ريتا
حايك
.
وكشفت "نواعم" ان أحد الممولين هو من تكفل بميزانية العرض في دبي وقدمها أمام جمهور من مختلف الشرائح والجاليات العربية هناك.
أما في
كندا
فيُحكى عن حجوزات واضحة لجهة حضور متوقع لـ"فينوس" لأن الجالية العربية هناك تنشط في مثل هذه الفعاليات العربية.(نواعم)
