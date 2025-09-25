Advertisement

فنون ومشاهير

لتتقرب من الله أكثر.. إعلامية عربية تخلّت عن أظافرها الصناعية

Lebanon 24
25-09-2025 | 05:58
A-
A+
Doc-P-1421356-638944021050197220.png
Doc-P-1421356-638944021050197220.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت الفنانة والإعلامية المصرية أسما شريف منير عن تجربتها الأخيرة مع ارتداء الحجاب، مؤكدة أنها كانت مترددة جدًا قبل اتخاذ هذه الخطوة بسبب كونها شخصية عامة تخضع لتعليقات ملايين المتابعين.
Advertisement

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن ارتداء الحجاب جاء بدافع شخصي ورغبة في التغيير، لكنها كانت مدركة لمسؤولية ظهورها الدائم أمام الجمهور، لافتة إلى أن حجم الدعم الذي تلقته بعد ارتدائه تجاوز توقعاتها.

وأضافت أنها تحرص على مشاركة متابعيها تفاصيل رحلتها للتقرب من الله، مشيرة إلى أن الإحساس بالقرب من الله أعمق وأجمل من أي تفاصيل بسيطة كانت تعتاد عليها سابقًا.

وعبر حسابها على "إنستغرام"، كتبت أسما أنها أدركت أن أكبر المكاسب في حياتها تأتي من التخلي عن أشياء كانت تظن أنها لا تستطيع العيش بدونها، موضحة أنها حتى تخلت عن أظافرها الصناعية بعد تسع سنوات من استخدامها، معتبرة ذلك خطوة تقرّبها أكثر من الله.
مواضيع ذات صلة
إنتل تتخلى عن كبار مسؤوليها وتقلّص آلاف الوظائف ضمن خطة "الإنقاذ الصناعي"
lebanon 24
25/09/2025 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: لن نتخلى عن ما نفعله في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/09/2025 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير صحي من عواقب قضم الأظافر
lebanon 24
25/09/2025 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: حزب الله لن يتخلى عن سلاحه لأنه أداة إيرانية
lebanon 24
25/09/2025 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24

شريف منير

سنوات من

المصرية

مصرية

الصن

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:00 | 2025-09-25
04:39 | 2025-09-25
04:37 | 2025-09-25
04:18 | 2025-09-25
03:24 | 2025-09-25
03:02 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24