فنون ومشاهير
لتتقرب من الله أكثر.. إعلامية عربية تخلّت عن أظافرها الصناعية
Lebanon 24
25-09-2025
|
05:58
photos
تحدثت الفنانة والإعلامية
المصرية
أسما
شريف منير
عن تجربتها الأخيرة مع ارتداء الحجاب، مؤكدة أنها كانت مترددة جدًا قبل اتخاذ هذه الخطوة بسبب كونها شخصية عامة تخضع لتعليقات ملايين المتابعين.
وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن ارتداء الحجاب جاء بدافع شخصي ورغبة في التغيير، لكنها كانت مدركة لمسؤولية ظهورها الدائم أمام الجمهور، لافتة إلى أن حجم الدعم الذي تلقته بعد ارتدائه تجاوز توقعاتها.
وأضافت أنها تحرص على مشاركة متابعيها تفاصيل رحلتها للتقرب من الله، مشيرة إلى أن الإحساس بالقرب من الله أعمق وأجمل من أي تفاصيل بسيطة كانت تعتاد عليها سابقًا.
وعبر حسابها على "إنستغرام"، كتبت أسما أنها أدركت أن أكبر المكاسب في حياتها تأتي من التخلي عن أشياء كانت تظن أنها لا تستطيع العيش بدونها، موضحة أنها حتى تخلت عن أظافرها الصناعية بعد تسع
سنوات من
استخدامها، معتبرة ذلك خطوة تقرّبها أكثر من الله.
