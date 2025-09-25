26
فنون ومشاهير
فضيحة تطال ملكة جمال... جُرّدت من لقبها بعد انتشار مقاطع فيديو لها!
Lebanon 24
25-09-2025
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "New
strait times
"، أنّ سوفاني نوينونثونغ
ملكة جمال
"براشواب خيري خان" الكبرى لعام 2026، ستُجرّد من لقبها بعد
يوم واحد
فقط من تتويجها، بسبب مقاطع فيديو إباحية متداولة لها عبر الإنترنت.
ودعت
لجنة المسابقة
إلى تجريد سوفاني من لقبها.
من جانبها، اعترفت ملكة الجمال بإنشاء المحتوى الفاضح، مشيرة إلى أنها قامت بذلك لإعالة نفسها ووالدتها المريضة التي توفيت لاحقاً. (ارم نيوز)
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
Lebanon 24
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
16:48 | 2025-09-25
25/09/2025 04:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة فنان شهير جدّاً تدعو للدعاء له... والجمهور قلق بشأن وضعه الصحيّ (صور)
Lebanon 24
والدة فنان شهير جدّاً تدعو للدعاء له... والجمهور قلق بشأن وضعه الصحيّ (صور)
14:55 | 2025-09-25
25/09/2025 02:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنجاز عالميّ لملك جمال لبنان
Lebanon 24
بالفيديو... إنجاز عالميّ لملك جمال لبنان
14:06 | 2025-09-25
25/09/2025 02:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفاء وهبي.. إطلالتان لافتتان من توقيع رامي قاضي
Lebanon 24
هيفاء وهبي.. إطلالتان لافتتان من توقيع رامي قاضي
10:34 | 2025-09-25
25/09/2025 10:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إيما واتسون تكشف صعوبة التكيف مع هوليوود بعد "هاري بوتر"
Lebanon 24
إيما واتسون تكشف صعوبة التكيف مع هوليوود بعد "هاري بوتر"
09:52 | 2025-09-25
25/09/2025 09:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
