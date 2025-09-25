Advertisement

فنون ومشاهير

فضيحة تطال ملكة جمال... جُرّدت من لقبها بعد انتشار مقاطع فيديو لها!

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:37
كشفت صحيفة "New strait times"، أنّ سوفاني نوينونثونغ ملكة جمال "براشواب خيري خان" الكبرى لعام 2026، ستُجرّد من لقبها بعد يوم واحد فقط من تتويجها، بسبب مقاطع فيديو إباحية متداولة لها عبر الإنترنت.
ودعت لجنة المسابقة إلى تجريد سوفاني من لقبها.

من جانبها، اعترفت ملكة الجمال بإنشاء المحتوى الفاضح، مشيرة إلى أنها قامت بذلك لإعالة نفسها ووالدتها المريضة التي توفيت لاحقاً. (ارم نيوز)
 
 
فضيحة تجرد ملكة جمال تايلاند من لقبها بعد يوم من التتويج (صور)
 
 
