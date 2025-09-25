فضيحة تطال ملكة جمال... جُرّدت من لقبها بعد انتشار مقاطع فيديو لها!

Advertisement

كشفت صحيفة "New "، أنّ سوفاني نوينونثونغ "براشواب خيري خان" الكبرى لعام 2026، ستُجرّد من لقبها بعد فقط من تتويجها، بسبب مقاطع فيديو إباحية متداولة لها عبر الإنترنت.ودعت إلى تجريد سوفاني من لقبها.من جانبها، اعترفت ملكة الجمال بإنشاء المحتوى الفاضح، مشيرة إلى أنها قامت بذلك لإعالة نفسها ووالدتها المريضة التي توفيت لاحقاً. (ارم نيوز)