فنون ومشاهير

رجل أعمال يتقدّم ببلاغ ضدّ نجل فنان معروف... ما القصّة؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 23:00
تقدّم رجل أعمال ببلاغ، ضدّ نجل الفنان المصري أحمد رزق، اتّهمه فيه بالاعتداء على إبنه والتسبب في إصابته بثقب في الأذن، جراء إشكال بينهما.
وبحسب المحضر، فإنّ الإصابة جاءت نتيجة إعتداء مباشر، فيما باشرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة تحقيقاتها. (الامارات 24)
 
 
 
