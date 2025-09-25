رجل أعمال يتقدّم ببلاغ ضدّ نجل فنان معروف... ما القصّة؟

تقدّم رجل أعمال ببلاغ، ضدّ نجل الفنان المصري ، اتّهمه فيه بالاعتداء على إبنه والتسبب في إصابته بثقب في الأذن، جراء إشكال بينهما.

وبحسب المحضر، فإنّ الإصابة جاءت نتيجة إعتداء مباشر، فيما باشرت في تحقيقاتها. (الامارات 24)