رسميا.. سانت ليفانت ونايكا يعلنان انفصالهما
Lebanon 24
26-09-2025
|
02:26
أعلن الفنان
سانت
ليفانت
والمغنية الفرنسية–الهاييتية نايكا انفصالهما رسميًا بعد علاقة استمرت نحو عامين، في رسائل متبادلة عبر حسابيهما على "إنستغرام"، اتسمت بالاحترام والامتنان.
وكتب سانت ليفانت في رسالته: "ليس من السهل قول هذا، لكنني ونايكا قررنا الانفصال. لا أكن لها سوى الحب والاحترام، وسأظل ممتنًا دائمًا للسنوات التي قضيناها معًا. شكرًا لكل من دعمنا وساندنا ونقدّر احترامكم لخصوصيتنا".
بدورها، قالت نايكا في رسالتها: "أشعر ببعض الغرابة في قول هذا، لكن يجب أن أخبركم أنني ومروان قررنا الانفصال. أحمل له كل الامتنان والاحترام، وشكرًا لكل من دعمنا بالحب واللطف ونحن ننتقل إلى هذه المرحلة الجديدة".
وكانت علاقة سانت ليفانت ونايكا قد بدأت علنًا مطلع عام 2024 بعد تعارفهما في
السعودية
، وتحوّلت لاحقًا إلى ارتباط رسمي نال اهتمامًا واسعًا من متابعيهما على مواقع التواصل، خاصة بعد ظهورهما المشترك في مهرجان "كوتشيلا" وأعمالهما المصوّرة مثل "قلبي" و"سنيورة".
