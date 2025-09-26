29
ملاحقة راقصة عربية.. متّهمة بنشر الفسق والتّعري!
Lebanon 24
26-09-2025
|
03:20
A-
A+
تقدّم المحامي معتز السويفي ببلاغ رسمي إلى
النائب العام
المصري ضد الراقصة دينا، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل بعد افتتاحها
أكاديمية
لتعليم الرقص الشرقي.
وقال السويفي في بلاغه إن هذه الخطوة تمثل نشرًا للفسق والفجور وإساءةً واضحة للقيم والعادات الراسخة في المجتمع، معتبراً أن إطلاق صفة "مدرسة" على الأكاديمية يشكّل إهانة لمفهوم التعليم وتحويله إلى وسيلة لنشر التعري.
وأضاف أن اسم دينا ارتبط سابقًا بمقاطع وتصريحات وصفها بأنها مخالفة للحياء العام، مشيرًا إلى أن افتتاح الأكاديمية والترويج لمقاطع راقصة بملابس اعتبرها "فاضحة" يُعد – من وجهة نظره – تحريضًا مباشرًا على الفسق وإساءة للفن الشرقي الأصيل.
واستند البلاغ إلى نصوص قانونية، أبرزها المادة (269 مكررًا) من
قانون العقوبات
الخاصة بتجريم التحريض على الفسق في الأماكن العامة، والمادة (306 مكررًا أ) المتعلقة بخدش الحياء.
