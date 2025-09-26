29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
26-09-2025
|
05:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت الفنانة
التركية
الشهيرة غُللو، بعد سقوطها من شرفة منزلها في مدينة يالوفا، عن عمر ناهز 51 عاماً.
Advertisement
وفي هذا السياق، قال طوغبرك ياغيز إبن غُللو: "أشارككم هذا الخبر المؤسف. فقدنا والدتي، الفنانة القديرة غُللو، إثر حادث مأسوي الليلة الماضية، وما يُشاع على مواقع التواصل بشأن انتحارها عارٍ تماماً عن الصحة. سأوافيكم بتفاصيل الجنازة لاحقاً". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)
Lebanon 24
أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)
26/09/2025 14:17:01
26/09/2025 14:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة فنانة شهيرة تتحوّل على سائقة "توك توك".. شاهدوا الصور
Lebanon 24
ابنة فنانة شهيرة تتحوّل على سائقة "توك توك".. شاهدوا الصور
26/09/2025 14:17:01
26/09/2025 14:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يكن يُعاني من أي مرض.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
لم يكن يُعاني من أي مرض.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ (صورة)
26/09/2025 14:17:01
26/09/2025 14:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلا قبل 6 أيام فقط من الزفاف.. فنانة شهيرة تكشف كواليس خطوبتها من زميلها (صورة)
Lebanon 24
انفصلا قبل 6 أيام فقط من الزفاف.. فنانة شهيرة تكشف كواليس خطوبتها من زميلها (صورة)
26/09/2025 14:17:01
26/09/2025 14:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الامارات
التركية
التركي
القدير
الترك
تركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
فنان خضع لعمليّة جراحيّة معقّدة... استغرقت 4 ساعات (صورة)
Lebanon 24
فنان خضع لعمليّة جراحيّة معقّدة... استغرقت 4 ساعات (صورة)
06:44 | 2025-09-26
26/09/2025 06:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"باريس والجراء".. باريس هيلتون تدخل عالم الرسوم المتحركة
Lebanon 24
"باريس والجراء".. باريس هيلتون تدخل عالم الرسوم المتحركة
04:11 | 2025-09-26
26/09/2025 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت في حالة غير معتادة.. تفاصيل توقيف فنانة خليجية
Lebanon 24
كانت في حالة غير معتادة.. تفاصيل توقيف فنانة خليجية
04:05 | 2025-09-26
26/09/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ملاحقة راقصة عربية.. متّهمة بنشر الفسق والتّعري!
Lebanon 24
ملاحقة راقصة عربية.. متّهمة بنشر الفسق والتّعري!
03:20 | 2025-09-26
26/09/2025 03:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارمن لبّس ورسالة دامعة إلى زياد: كل الجمل عم تنتهي فيك
Lebanon 24
كارمن لبّس ورسالة دامعة إلى زياد: كل الجمل عم تنتهي فيك
02:30 | 2025-09-26
26/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
02:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
11:14 | 2025-09-25
25/09/2025 11:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:44 | 2025-09-26
فنان خضع لعمليّة جراحيّة معقّدة... استغرقت 4 ساعات (صورة)
04:11 | 2025-09-26
"باريس والجراء".. باريس هيلتون تدخل عالم الرسوم المتحركة
04:05 | 2025-09-26
كانت في حالة غير معتادة.. تفاصيل توقيف فنانة خليجية
03:20 | 2025-09-26
ملاحقة راقصة عربية.. متّهمة بنشر الفسق والتّعري!
02:30 | 2025-09-26
كارمن لبّس ورسالة دامعة إلى زياد: كل الجمل عم تنتهي فيك
02:26 | 2025-09-26
رسميا.. سانت ليفانت ونايكا يعلنان انفصالهما
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 14:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 14:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 14:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24