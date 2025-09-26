سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)

Advertisement

توفيت الفنانة الشهيرة غُللو، بعد سقوطها من شرفة منزلها في مدينة يالوفا، عن عمر ناهز 51 عاماً.وفي هذا السياق، قال طوغبرك ياغيز إبن غُللو: "أشارككم هذا الخبر المؤسف. فقدنا والدتي، الفنانة القديرة غُللو، إثر حادث مأسوي الليلة الماضية، وما يُشاع على مواقع التواصل بشأن انتحارها عارٍ تماماً عن الصحة. سأوافيكم بتفاصيل الجنازة لاحقاً". (الامارات 24)