فنون ومشاهير

فنان خضع لعمليّة جراحيّة معقّدة... استغرقت 4 ساعات (صورة)

Lebanon 24
26-09-2025 | 06:44
أعلن الفنان الكويتي عبد الله بوشهري عن خضوعه لعملية جراحية معقّدة، استغرقت 4 ساعات.
وزار الفنان طارق العلي بوشهري في المستشفى، ونشر صورة معه أرفقها بالتعليق: "سلامات أخونا الفنان عبدالله بوشهري أجر وعافية واسأل الله عز وجل بأن يشفيك".
 
 
