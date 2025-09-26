29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان خضع لعمليّة جراحيّة معقّدة... استغرقت 4 ساعات (صورة)
Lebanon 24
26-09-2025
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفنان
الكويتي
عبد الله بوشهري
عن خضوعه لعملية جراحية معقّدة، استغرقت 4 ساعات.
Advertisement
وزار الفنان
طارق العلي
بوشهري في المستشفى، ونشر صورة معه أرفقها بالتعليق: "
سلامات
أخونا الفنان
عبدالله بوشهري
أجر وعافية واسأل الله
عز وجل
بأن يشفيك".
مواضيع ذات صلة
خضغ لـ 4 عمليات جراحية ودخل العناية المركزة.. هذا ما حلّ بالفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
خضغ لـ 4 عمليات جراحية ودخل العناية المركزة.. هذا ما حلّ بالفنان الشهير (صورة)
26/09/2025 16:09:41
26/09/2025 16:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
26/09/2025 16:09:41
26/09/2025 16:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... "شيف" شهير جدّاً خضع لعمليّة جراحيّة لإزالة ورم سرطانيّ
Lebanon 24
بالصور... "شيف" شهير جدّاً خضع لعمليّة جراحيّة لإزالة ورم سرطانيّ
26/09/2025 16:09:41
26/09/2025 16:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرّة الثانيّة... ممثلة تركية تخضع لعمليّة جراحيّة (صورة)
Lebanon 24
للمرّة الثانيّة... ممثلة تركية تخضع لعمليّة جراحيّة (صورة)
26/09/2025 16:09:41
26/09/2025 16:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الله بوشهري
عبدالله بوشهري
طارق العلي
عبد الله
الكويتي
طارق ال
عز وجل
الكويت
قد يعجبك أيضاً
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"باريس والجراء".. باريس هيلتون تدخل عالم الرسوم المتحركة
Lebanon 24
"باريس والجراء".. باريس هيلتون تدخل عالم الرسوم المتحركة
04:11 | 2025-09-26
26/09/2025 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت في حالة غير معتادة.. تفاصيل توقيف فنانة خليجية
Lebanon 24
كانت في حالة غير معتادة.. تفاصيل توقيف فنانة خليجية
04:05 | 2025-09-26
26/09/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ملاحقة راقصة عربية.. متّهمة بنشر الفسق والتّعري!
Lebanon 24
ملاحقة راقصة عربية.. متّهمة بنشر الفسق والتّعري!
03:20 | 2025-09-26
26/09/2025 03:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارمن لبّس ورسالة دامعة إلى زياد: كل الجمل عم تنتهي فيك
Lebanon 24
كارمن لبّس ورسالة دامعة إلى زياد: كل الجمل عم تنتهي فيك
02:30 | 2025-09-26
26/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
02:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:20 | 2025-09-26
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
04:11 | 2025-09-26
"باريس والجراء".. باريس هيلتون تدخل عالم الرسوم المتحركة
04:05 | 2025-09-26
كانت في حالة غير معتادة.. تفاصيل توقيف فنانة خليجية
03:20 | 2025-09-26
ملاحقة راقصة عربية.. متّهمة بنشر الفسق والتّعري!
02:30 | 2025-09-26
كارمن لبّس ورسالة دامعة إلى زياد: كل الجمل عم تنتهي فيك
02:26 | 2025-09-26
رسميا.. سانت ليفانت ونايكا يعلنان انفصالهما
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 16:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 16:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 16:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24