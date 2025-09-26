Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض... وفاة والد ممثل تركي شاب في المستشفى

Lebanon 24
26-09-2025 | 09:45
توفي إيرول أيدن والد الممثل التركي أراس أيدن، بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.
وقال مدير أعمال أيدن في بيان: "يعرب أراس أيدن عن حزنه العميق على فقدان والده، إيرول أيدن، نتقدم بأحر التعازي لجميع أصدقائه وأقاربه".
 
 
 
