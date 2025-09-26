بعد زواج استمر 19 شهراً فقط.. نجمة تنفصل عن زوجها الرابع وتوضح السبب!

Advertisement

أعلنت النجمة إبرو غوندش انفصالها عن زوجها الرابع مراد أوزدمير، الذي يصغرها بـ12 عاماً، بعد زواج استمر 19 شهراً فقط، مؤكدة أن جلسة الطلاق ستُعقد خلال الأيام المقبلة.وكانت غوندش قد ارتبطت بأوزدمير في شباط 2024 بدبي، لكن خلافات في وجهات النظر أنهت العلاقة سريعاً. وفي بيان رسمي، أوضحت: "بدأنا زواجنا بحب كبير، لكن ظهرت خلافات بيننا، وللأسف قررنا الانفصال، مع بقاء الاحترام والصداقة".ويضاف أوزدمير إلى قائمة زيجات غوندش السابقة التي لم يُكتب لها الاستمرار طويلاً. فقد تزوجت للمرة الأولى عام 1990 من رجل الأعمال هامدي فاردار وانفصلت عام 1993، ثم من أومر دوراك عام 2002 في زواج قصير جداً، قبل أن تعيش أطول زيجاتها مع رجل الأعمال التركي رضا زراف بين 2010 و2021، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة عام 2011.