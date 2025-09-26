Advertisement

فنون ومشاهير

بعد زواج استمر 19 شهراً فقط.. نجمة تنفصل عن زوجها الرابع وتوضح السبب!

Lebanon 24
26-09-2025 | 12:28
أعلنت النجمة التركية إبرو غوندش انفصالها عن زوجها الرابع مراد أوزدمير، الذي يصغرها بـ12 عاماً، بعد زواج استمر 19 شهراً فقط، مؤكدة أن جلسة الطلاق ستُعقد خلال الأيام المقبلة.
وكانت غوندش قد ارتبطت بأوزدمير في شباط 2024 بدبي، لكن خلافات في وجهات النظر أنهت العلاقة سريعاً. وفي بيان رسمي، أوضحت: "بدأنا زواجنا بحب كبير، لكن مع مرور الوقت ظهرت خلافات بيننا، وللأسف قررنا الانفصال، مع بقاء الاحترام والصداقة".

ويضاف أوزدمير إلى قائمة زيجات غوندش السابقة التي لم يُكتب لها الاستمرار طويلاً. فقد تزوجت للمرة الأولى عام 1990 من رجل الأعمال التركي هامدي فاردار وانفصلت عام 1993، ثم من أومر دوراك عام 2002 في زواج قصير جداً، قبل أن تعيش أطول زيجاتها مع رجل الأعمال الإيراني التركي رضا زراف بين 2010 و2021، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة عام 2011.
