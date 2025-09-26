28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
يصل إلى مليون دولار.. هذه النجمة العربية ستكون الأعلى أجراً في دراما رمضان 2026
Lebanon 24
26-09-2025
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت الفنانة
المصرية
مي عمر بتوقيع عقد بطولة مسلسل جديد بعنوان "غسيل ومكوة" سيعرض خلال
رمضان
2026، ليصبح أجرها الأعلى بين نجمات الدراما المصرية، حيث يصل إلى 50 مليون جنيه أي نحو مليون دولار لمسلسل قصير من 15 حلقة.
Advertisement
وأكد
المكتب الإعلامي
لمي عمر في بيان رسمي، أنها باتت فعلاً الأعلى أجراً بين نجمات الدراما المصرية، مشيراً إلى أن هذا التعاقد جاء تتويجاً لنجاحها في موسمي رمضان الماضيين عبر مسلسلي "إش إش" و"نعمة الأفوكاتو".
ومسلسل "غسيل ومكوة" من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد علي، ومن المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر.
ويمثل العمل خطوة جديدة في مشوار مي عمر، إذ تتعاون فيه مع مخرج جديد، بعيداً عن زوجها
محمد سامي
، الذي قدّم معها آخر عملين ناجحين.
كما تستعد مي عمر لبدء تصوير فيلمها الجديد "شمشون ودليلة"، الذي يجمعها لأول مرة بالنجم
أحمد العوضي
في إطار أكشن كوميدي.
إلى ذلك حققت مي إنجازاً بوصولها إلى المركز الثامن عالمياً في قائمة "أجمل 100 وجه نسائي في العالم لعام 2025"، لتصبح أول
مصرية
تصل إلى هذه المرتبة.(الإمارات 24)
مواضيع ذات صلة
توقيع قرض الـ250 مليون دولار لإعادة لإعمار.. جابر: مبلغ تأسيسي نأمل أن يصل إلى مليار
Lebanon 24
توقيع قرض الـ250 مليون دولار لإعادة لإعمار.. جابر: مبلغ تأسيسي نأمل أن يصل إلى مليار
27/09/2025 11:00:01
27/09/2025 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها نادين نسيب نجيم وظافر العابدين.. ثنائيات ستُشعل المنافسة في رمضان 2026
Lebanon 24
من بينها نادين نسيب نجيم وظافر العابدين.. ثنائيات ستُشعل المنافسة في رمضان 2026
27/09/2025 11:00:01
27/09/2025 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"بدنا اللوك".. ماغي بو غصن تكشف اسم شخصيتها في موسم رمضان 2026 (صورة)
Lebanon 24
"بدنا اللوك".. ماغي بو غصن تكشف اسم شخصيتها في موسم رمضان 2026 (صورة)
27/09/2025 11:00:01
27/09/2025 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. ياسمين عبد العزيز مع هذا الفنان في رمضان 2026
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. ياسمين عبد العزيز مع هذا الفنان في رمضان 2026
27/09/2025 11:00:01
27/09/2025 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي
مكتب الإعلام
أحمد العوضي
دراما رمضان
محمد سامي
الإمارات
المصرية
محمد ع
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو قديم يعود لعام 2000.. شاهدوا كيف كانت الفنانة هيفا وهبي هل تغيرت كثيراً؟
Lebanon 24
فيديو قديم يعود لعام 2000.. شاهدوا كيف كانت الفنانة هيفا وهبي هل تغيرت كثيراً؟
03:32 | 2025-09-27
27/09/2025 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا احتفل ولي العهد الأردني بعيد ميلاد شقيقتيه
Lebanon 24
هكذا احتفل ولي العهد الأردني بعيد ميلاد شقيقتيه
03:20 | 2025-09-27
27/09/2025 03:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)
Lebanon 24
"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)
02:30 | 2025-09-27
27/09/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون في ايطاليا (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون في ايطاليا (صور)
01:59 | 2025-09-27
27/09/2025 01:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
زفة وغناء في المطار.. احتفال حاشد بإنجاز ملك جمال لبنان (فيديو)
Lebanon 24
زفة وغناء في المطار.. احتفال حاشد بإنجاز ملك جمال لبنان (فيديو)
15:01 | 2025-09-26
26/09/2025 03:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
12:09 | 2025-09-26
26/09/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:32 | 2025-09-27
فيديو قديم يعود لعام 2000.. شاهدوا كيف كانت الفنانة هيفا وهبي هل تغيرت كثيراً؟
03:20 | 2025-09-27
هكذا احتفل ولي العهد الأردني بعيد ميلاد شقيقتيه
02:30 | 2025-09-27
"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)
01:59 | 2025-09-27
بأجواء رومانسية.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون في ايطاليا (صور)
15:01 | 2025-09-26
زفة وغناء في المطار.. احتفال حاشد بإنجاز ملك جمال لبنان (فيديو)
13:18 | 2025-09-26
مدرّب برشلونة يتفاعل مع أغنية لـ فضل شاكر.. فما القصة؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24