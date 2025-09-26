يصل إلى مليون دولار.. هذه النجمة العربية ستكون الأعلى أجراً في دراما رمضان 2026

قامت الفنانة مي عمر بتوقيع عقد بطولة مسلسل جديد بعنوان "غسيل ومكوة" سيعرض خلال 2026، ليصبح أجرها الأعلى بين نجمات الدراما المصرية، حيث يصل إلى 50 مليون جنيه أي نحو مليون دولار لمسلسل قصير من 15 حلقة.

وأكد لمي عمر في بيان رسمي، أنها باتت فعلاً الأعلى أجراً بين نجمات الدراما المصرية، مشيراً إلى أن هذا التعاقد جاء تتويجاً لنجاحها في موسمي رمضان الماضيين عبر مسلسلي "إش إش" و"نعمة الأفوكاتو".



ومسلسل "غسيل ومكوة" من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد علي، ومن المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر.



ويمثل العمل خطوة جديدة في مشوار مي عمر، إذ تتعاون فيه مع مخرج جديد، بعيداً عن زوجها ، الذي قدّم معها آخر عملين ناجحين.



كما تستعد مي عمر لبدء تصوير فيلمها الجديد "شمشون ودليلة"، الذي يجمعها لأول مرة بالنجم في إطار أكشن كوميدي.



إلى ذلك حققت مي إنجازاً بوصولها إلى المركز الثامن عالمياً في قائمة "أجمل 100 وجه نسائي في العالم لعام 2025"، لتصبح أول تصل إلى هذه المرتبة.(الإمارات 24)