"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)

عبر صفحتها على حسابها على " "، روت الفنانة تفاصيل إصابتها بورم في جذع المخ.وكتبت إنجي قائلة: "عدى 6 شهور بحاول اتعالج للمرة الثانية من ورم في جذع المخ، وهو مش سرطان ، هو ورم حميد ،لكن موجود في اخطر مكان في المخ، للاسف كل الدكاتره في مصر ؛،،وبره مصر ، أساتذة في مجال الأورام والمخ والأعصاب، رفضوا يعالجوني، لانى اخدت كل جلسات الاشعاع والكيماوي المسموح ليا وللمكان الصعب ده سنة ٢٠١٩".

وتابعت: "وكنت فاكرة خلاص انا تمام ،، لكن للأسف رجعت لي أعراض اسوأ بكتير من زمان، انا فقدت الإحساس بالجنب اليمين ،وصعوبة في البلع وكهربا في جسمى. كله لما بعمل أي حركه بسيطه حتى لما بحرك عيني، وفي حاجات تانيه كتير، حتى انا رجعت للمستشفى اللي اتعالجت فيها قبل كده ،، بنصيحة من دكتور ، تامر النحاس اللي هو شخصيا رفض يعالجنى، و المستشفى طلبت مني امضي إقرار ، اني مسئولة تماما عن كل اللي ممكن يحصل لي لو اتعالجت ، طبعا مشيت من الخوف".



وأضافت : "دلوقت أنا مع الدكتور الوحيد اللي وافق انه يجرب علاجات خفيفة تلطيفية لمحاولة تحسين جودة الحياة مع انتظار معجزة، انا مش بحاول اتعالج علشان متمسكة بالحياة انا بس تعبانه جدا ، وبدعي ربنا بحاجه واحده بس.اللهم لا نسألك رد ولكن نسألك اللطف فيه".



وختمت بالقول: "الشخص اللي واقف جنبي وبيساعدني ان اعمل ابسط الحاجات اليومية اللي خلاص بقت مستحيلة إني اعملها لوحدي هي اختى اللي عندها ورم في الرئة والمخ مرحلة ، وكنت فاكره ان انا اللي هخلي منها، انا حالتي بتتاخر كل شويه، والمرة دي شفت حاجات صعب اني حتى اوصفها، انا راضيه بقضاء ربنا الصعب ليا ولاختي لكن الحياة بجد صعبة جدا ومفاجئتها اصعب، ادعولي".





