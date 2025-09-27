Advertisement

فنون ومشاهير

"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)

Lebanon 24
27-09-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1422082-638945623736541025.jpg
Doc-P-1422082-638945623736541025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبر صفحتها على حسابها على "فيسبوك"، روت الفنانة المصرية إنجي عبد الله تفاصيل إصابتها بورم في جذع المخ. 
Advertisement

وكتبت إنجي قائلة: "عدى 6 شهور بحاول اتعالج للمرة الثانية من ورم في جذع المخ، وهو مش سرطان ، هو ورم حميد ،لكن موجود في اخطر مكان في المخ، للاسف كل الدكاتره في مصر ؛،،وبره مصر ، أساتذة في مجال الأورام والمخ والأعصاب، رفضوا يعالجوني، لانى اخدت كل جلسات الاشعاع والكيماوي المسموح ليا وللمكان الصعب ده سنة ٢٠١٩".
 
 
 
 
وتابعت: "وكنت فاكرة خلاص انا تمام ،، لكن للأسف رجعت لي أعراض اسوأ بكتير من زمان، انا فقدت الإحساس بالجنب اليمين ،وصعوبة في البلع وكهربا في جسمى. كله لما بعمل أي حركه بسيطه حتى لما بحرك عيني، وفي حاجات تانيه كتير، حتى انا رجعت للمستشفى اللي اتعالجت فيها قبل كده ،، بنصيحة من دكتور ، تامر النحاس اللي هو شخصيا رفض يعالجنى، و المستشفى طلبت مني امضي إقرار ، اني مسئولة تماما عن كل اللي ممكن يحصل لي لو اتعالجت ، طبعا مشيت من الخوف".

وأضافت : "دلوقت أنا مع الدكتور الوحيد اللي وافق انه يجرب علاجات خفيفة تلطيفية لمحاولة تحسين جودة الحياة مع انتظار معجزة، انا مش بحاول اتعالج علشان متمسكة بالحياة انا بس تعبانه جدا بقالي كتير، وبدعي ربنا بحاجه واحده بس.اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".

وختمت بالقول: "الشخص اللي واقف جنبي وبيساعدني ان اعمل ابسط الحاجات اليومية اللي خلاص بقت مستحيلة إني اعملها لوحدي هي اختى اللي عندها ورم في الرئة والمخ مرحلة رابعة، وكنت فاكره ان انا اللي هخلي بالي منها، انا حالتي بتتاخر كل شويه، والمرة دي شفت حاجات صعب اني حتى اوصفها، انا راضيه بقضاء ربنا الصعب أوي أوي ليا ولاختي لكن الحياة بجد صعبة جدا ومفاجئتها اصعب، ادعولي".



مواضيع ذات صلة
تم حقنها بمادة "مينوكسيديل".. بعد إصابتها بالصلع فنانة شهيرة تكشف تطورات قضيتها
lebanon 24
27/09/2025 10:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
انفصلا قبل 6 أيام فقط من الزفاف.. فنانة شهيرة تكشف كواليس خطوبتها من زميلها (صورة)
lebanon 24
27/09/2025 10:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"ضريت نفسي".. فنانة شهيرة تكشف ان الفيلر غيّر ملامحها (فيديو)
lebanon 24
27/09/2025 10:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هو مرض بكتيري معدٍ.. نجم شهير يُعلن إصابته بـ "داء لايم" ويكشف عن معاناته (صورة)
lebanon 24
27/09/2025 10:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24

إنجي عبد الله

بقالي كتير

عبد الله

أوي أوي

المصرية

فيسبوك

القضاء

لي بال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:32 | 2025-09-27
03:20 | 2025-09-27
01:59 | 2025-09-27
23:59 | 2025-09-26
15:01 | 2025-09-26
13:18 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24