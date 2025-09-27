هذه حقيقة إرسال الأمير هاري أطفاله إلى مدارس بريطانية!

Advertisement

وكشفت جوس ، التي عادت مؤخرًا إلى المتحدة بعد أكثر من عقد قضته في ، أن هاري أبدى اهتمامه بـ"انتقال أطفالهما إلى مدارس هنا"، مشيرة إلى "روعة المدارس وأهمية المجتمع للأطفال".وبحسب تقارير صحفية، من بينها صحيفة "ميرور"، يُعتقد أن هاري يفكر في كلية إيتون لابنه البالغ ست سنوات، مستندًا إلى "تاريخ المدرسة في تعليم الأطفال البارزين والمعرضين سياسيًا"، إضافة إلى القوانين الصارمة المتعلقة بالأسلحة في .إلا أن فريق ساسكس نفى هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن "الأمير هاري لم يُسجّل ابنه في إيتون، ولا توجد خطط للقيام بذلك".ورغم هذا النفي، لا تزال التساؤلات قائمة حول احتمالية اختيار هاري إحدى المدارس البريطانية النخبوية الأخرى، المعروفة بخريجيها من العائلات الملكية والأرستقراطية.