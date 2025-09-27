Advertisement

فنون ومشاهير

هذه حقيقة إرسال الأمير هاري أطفاله إلى مدارس بريطانية!

Lebanon 24
27-09-2025 | 09:48
تتجدد التكهنات حول مستقبل تعليم أطفال الأمير هاري وميغان ماركل، بعد انتشار أنباء تفيد بأن دوق ساسكس قد ينظر في تسجيل الأمير آرتشي والأميرة ليليبت في مدارس بريطانية.
وكشفت المغنية البريطانية جوس ستون، التي عادت مؤخرًا إلى المملكة المتحدة بعد أكثر من عقد قضته في الولايات المتحدة، أن هاري أبدى اهتمامه بـ"انتقال أطفالهما إلى مدارس هنا"، مشيرة إلى "روعة المدارس وأهمية المجتمع للأطفال".


وبحسب تقارير صحفية، من بينها صحيفة "ميرور"، يُعتقد أن هاري يفكر في كلية إيتون لابنه البالغ ست سنوات، مستندًا إلى "تاريخ المدرسة في تعليم الأطفال البارزين والمعرضين سياسيًا"، إضافة إلى القوانين الصارمة المتعلقة بالأسلحة في بريطانيا.


إلا أن فريق ساسكس نفى هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن "الأمير هاري لم يُسجّل ابنه في إيتون، ولا توجد خطط للقيام بذلك".


ورغم هذا النفي، لا تزال التساؤلات قائمة حول احتمالية اختيار هاري إحدى المدارس البريطانية النخبوية الأخرى، المعروفة بخريجيها من العائلات الملكية والأرستقراطية.

 
