عرض إسرائيلي وصل إلى فنانة عربية.. وهكذا ردّت (صورة)

رفضت الفنانة صابرين النجيلي عرضًا إسرائيليًا، حيث أعلنت عن ذلك من خلال منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ، فنشرت رسالة توضح ذلك .

Advertisement