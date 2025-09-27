Advertisement

عرض إسرائيلي وصل إلى فنانة عربية.. وهكذا ردّت (صورة)

Lebanon 24
27-09-2025 | 11:59
رفضت الفنانة صابرين النجيلي عرضًا إسرائيليًا، حيث أعلنت عن ذلك من خلال منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فنشرت رسالة توضح ذلك العرض.
وردت صابرين النجيلي عليها قائلة: "عفواً .. أنت بالنسبة لي مش موجود ولا بلدك موجودة .. وربنا الغنى والرازق بعيد عن أي استفادة مادية لو منكم مش عيزاها  .. أغنية أنت مين الحمد لله  نجحت في مصر .. واترجمت يونانى وقريب في بلغاريا .. ومرحبا بأي بلد .. بلد حقيقية مش ai زيكم".


 

