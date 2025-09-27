بعد عامين من رحيلها.. الموت يؤلم أسرة شيرين الطحان

Advertisement

أعلنت الإعلامية ناهد وفاة الطحان، شقيق الفنانة والإعلامية الراحلة ، وذلك بعد عامين من وفاتها، حيث كتبت عبر حسابها على : "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. حاتم الطحان أخو في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله".يُذكر أن شيرين الطحان رحلت في نيسان 2023 عن عمر ناهز 47 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، تاركة فراغًا كبيرًا في الوسطين الإعلامي والفني، وحزنًا واسعًا بين جمهورها وزملائها.