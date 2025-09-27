Advertisement

فنون ومشاهير

بعد عامين من رحيلها.. الموت يؤلم أسرة شيرين الطحان

Lebanon 24
27-09-2025 | 13:00
أعلنت الإعلامية ناهد عوني وفاة حاتم الطحان، شقيق الفنانة والإعلامية المصرية الراحلة شيرين الطحان، وذلك بعد عامين من وفاتها، حيث كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. حاتم الطحان أخو شيرين في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله".
يُذكر أن شيرين الطحان رحلت في نيسان 2023 عن عمر ناهز 47 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، تاركة فراغًا كبيرًا في الوسطين الإعلامي والفني، وحزنًا واسعًا بين جمهورها وزملائها.
مواضيع ذات صلة
مصدر بالداخلية السورية الحدث: تعيين حسام الطحان قائدا للأمن الداخلي في السويداء
lebanon 24
28/09/2025 03:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: تعيين العميد حسام الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء والعميد أحمد الدالاتي قائداً للأمن الداخلي في ريف دمشق
lebanon 24
28/09/2025 03:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
lebanon 24
28/09/2025 03:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة
lebanon 24
28/09/2025 03:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24

شيرين الطحان

المصرية

فيسبوك

مصرية

شيري

حاتم

عوني

16:51 | 2025-09-27
16:44 | 2025-09-27
16:43 | 2025-09-27
16:09 | 2025-09-27
14:09 | 2025-09-27
11:59 | 2025-09-27
