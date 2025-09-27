"أنا مظلوم".. فنان مصري شهير انهار لحظة صدور قرار بحبسه

Advertisement

أصدرت الجهات المختصة في مصر قرارا بترحيل مؤدي المهرجانات ، وذلك في أعقاب الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 أشهر مع النفاذ في قضية حيازة سلاح أبيض.ويعني "ترحيل" المتهم في المصري تسليمه لإدارة السجون لنقله إلى مكان تنفيذ الحكم.وقد قضت محكمة استئناف بقبول استئناف حمو في القضية، مما استدعى التحفظ عليه تمهيدا لترحيله.وأصيب حمو بيكا بحالة من الانهيار فور سماعه منطوق الحكم، مردداً عبارة "أنا مظلوم والله العظيم"، ليتم بعدها ترحيله لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. (روسيا اليوم)