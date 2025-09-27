Advertisement

فنون ومشاهير

"أنا مظلوم".. فنان مصري شهير انهار لحظة صدور قرار بحبسه

Lebanon 24
27-09-2025 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1422312-638946123909472603.png
Doc-P-1422312-638946123909472603.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت الجهات المختصة في مصر قرارا بترحيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك في أعقاب الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 أشهر مع النفاذ في قضية حيازة سلاح أبيض.
Advertisement

ويعني "ترحيل" المتهم في القضاء المصري تسليمه لإدارة السجون لنقله إلى مكان تنفيذ الحكم.

وقد قضت محكمة استئناف قصر النيل بقبول استئناف حمو بيكا في القضية، مما استدعى التحفظ عليه تمهيدا لترحيله.

وأصيب حمو بيكا بحالة من الانهيار فور سماعه منطوق الحكم، مردداً عبارة "أنا مظلوم والله العظيم"، ليتم بعدها ترحيله لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بالصور والفيديو... فنان شهير يتعرّض لحادث سير: العمر لحظة
lebanon 24
28/09/2025 03:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هو فنان مصري شهير... دياموند أبو عبود تهنئ زوجها بعيد ميلاده
lebanon 24
28/09/2025 03:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا… بلوغر شهيرة تواجه تهمة جديدة
lebanon 24
28/09/2025 03:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سجن "البلوغر" مروة... فنانة شهيرة تُعلّق: من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً
lebanon 24
28/09/2025 03:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة السجون

روسيا اليوم

قصر النيل

حمو بيكا

القضاء ا

القضاء

روسيا

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:51 | 2025-09-27
16:44 | 2025-09-27
16:43 | 2025-09-27
16:09 | 2025-09-27
13:00 | 2025-09-27
11:59 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24