فنون ومشاهير
ممثل عربي شهير ينجو من الموت.. تعرّض لحادث خطير جدًا
Lebanon 24
27-09-2025
|
16:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نُقل الفنان
أحمد السقا
مساء السبت إلى أحد المستشفيات عقب تعرضه لحادث سير أثناء توجهه إلى مدينة الإسكندرية لحضور عرض مسرحي.
ووفق وسائل إعلام محلية، أصيب السقا بكسر في أحد أضلعه نتيجة الحادث، ويخضع حاليًا للفحوصات والرعاية الطبية اللازمة للاطمئنان على وضعه الصحي، مع توقع بقائه تحت الملاحظة لعدة أيام حتى يستعيد كامل عافيته.
وأفاد الفريق الطبي باستقرار حالة أحمد السقا العامة، مشيرًا إلى أنه يتطلب راحة تامة وعلاجًا مكثفًا لتفادي أي مضاعفات. (العين)
