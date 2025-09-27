Advertisement

فنون ومشاهير

سجال علني بين محمد عطية ومي كمال الدين بعد منشور مثير للجدل (صورة)

Lebanon 24
27-09-2025 | 16:44
شهدت الساعات الماضية توتراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن دخل الفنان محمد عطية في سجال غير مباشر مع مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، إثر منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك.
عطية كتب تعليقاً ساخراً قال فيه: "هي طليقة مكي تتخانق مع مين لوحدها كده بالتصريحات هذه؟ لا مكي بيرد ولا أي طرف آخر.. أمر غريب جداً، أين الطرف الذي تتشاجر معه؟"، وهو ما اعتبره كثيرون سخرية من تصريحات مي الأخيرة حول علاقتها السابقة بمكي.
محمد عطية

وبعد موجة الانتقادات، عاد عطية سريعاً ليعتذر مؤكداً أن ما كتبه كان بدافع المزاح وأنه لم يقصد الإساءة، لكن مي كمال الدين رفضت الاعتذار، وردت بحدة عبر حسابها: "هل تعرفني لتمزح معي؟ أنا لا أقبل هذا الاعتذار، وأي إساءة لي أو ربط لاسمي بآخر ستواجه بإجراءات قانونية".

وتأتي هذه الأزمة بعد تصريحات سابقة لمي أوضحت فيها أنها التزمت الصمت طويلاً احتراماً للعلاقة السابقة مع مكي، خصوصاً بعد وفاة والدته التي كانت تجمعها بها علاقة قوية، مشيرة إلى أن سبب حديثها العلني مؤخرًا هو تسريب صور ومراسلات خاصة بها ورغبتها في الدفاع عن سمعتها.
