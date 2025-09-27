سجال علني بين محمد عطية ومي كمال الدين بعد منشور مثير للجدل (صورة)

Advertisement

شهدت الساعات الماضية توتراً على بعد أن دخل الفنان في سجال غير مباشر مع مي ، طليقة الفنان ، إثر منشور كتبه عبر حسابه على .كتب تعليقاً ساخراً قال فيه: "هي طليقة مكي تتخانق مع مين لوحدها كده بالتصريحات هذه؟ لا مكي ولا أي طرف آخر.. أمر غريب جداً، أين الطرف الذي تتشاجر معه؟"، وهو ما اعتبره كثيرون سخرية من تصريحات مي الأخيرة حول علاقتها السابقة بمكي.وبعد موجة الانتقادات، عاد عطية سريعاً ليعتذر مؤكداً أن ما كتبه كان بدافع المزاح وأنه لم يقصد الإساءة، لكن مي كمال الدين رفضت الاعتذار، وردت بحدة عبر حسابها: "هل تعرفني لتمزح معي؟ أنا لا أقبل هذا الاعتذار، وأي إساءة لي أو ربط لاسمي بآخر ستواجه بإجراءات قانونية".وتأتي هذه الأزمة بعد تصريحات سابقة لمي أوضحت فيها أنها التزمت الصمت طويلاً احتراماً للعلاقة السابقة مع مكي، خصوصاً بعد وفاة والدته التي كانت تجمعها بها علاقة قوية، مشيرة إلى أن سبب حديثها العلني مؤخرًا هو تسريب صور ومراسلات خاصة بها ورغبتها في الدفاع عن سمعتها.