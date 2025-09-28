بالصورة: فنان شهير ينجو من حادث سير مروّع.. وتفاصيل تكشف ما جرى

نجا الفنان المصري من حادث سير خطير أثناء توجهه إلى الإسكندرية، حيث أصيب ببعض الرضوض الطفيفة فقط، بحسب ما أفادت .

وأوضح ، مدير أعمال السقا، في تصريحات صحفية، أن الحادث وقع يوم الجمعة بعد خروجه من ، مؤكّدًا أن السقا لم يكن يقود السيارة بنفسه، بل كان برفقة سائقه الخاص. وأضاف: "بعد الحادث، توجه أحمد السقا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ولم يُصب سوى ببعض الكدمات البسيطة، ثم عاد إلى منزله وهو الآن في حالة جيدة جدًا".من جانبه، طمأن الفنان الشاب السقا متابعيه عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب في : "الحمد لله ربنا سترها ووالدي بخير.. ربنا يبعد عنكم كل شر وصدمات".