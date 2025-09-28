28
بالصورة: فنان شهير ينجو من حادث سير مروّع.. وتفاصيل تكشف ما جرى
Lebanon 24
28-09-2025
|
01:42
photos
نجا الفنان المصري
أحمد السقا
من حادث سير خطير أثناء توجهه إلى الإسكندرية، حيث أصيب ببعض الرضوض الطفيفة فقط، بحسب ما أفادت
وسائل الإعلام
المصرية
.
وأوضح
محمد حسن
، مدير أعمال السقا، في تصريحات صحفية، أن الحادث وقع يوم الجمعة بعد خروجه من
صلاة الجمعة
، مؤكّدًا أن السقا لم يكن يقود السيارة بنفسه، بل كان برفقة سائقه الخاص. وأضاف: "بعد الحادث، توجه أحمد السقا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ولم يُصب سوى ببعض الكدمات البسيطة، ثم عاد إلى منزله وهو الآن في حالة جيدة جدًا".
من جانبه، طمأن الفنان الشاب
ياسين أحمد
السقا متابعيه عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب في
ستوري
: "الحمد لله ربنا سترها ووالدي بخير.. ربنا يبعد عنكم كل شر وصدمات".
