السجن 3 أشهر لمطرب مصري.. فما السبب؟

Lebanon 24
28-09-2025 | 04:11
قررت محكمة استئناف قصر النيل، السبت، تخفيف حكمها السابق بحبس مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، من سنة إلى 3 أشهر مع النفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 500 جنيه، في قضية حيازة سلاح أبيض.
وجاء القرار رغم طلب دفاع حمو بيكا ببراءة موكله، والدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء مبرراتها، وعدم وجود حالة تلبس، وتجاوز مأمور الضبط حدود التفتيش.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة ألزمت حمو بيكا بحضور جلسة الاستئناف، مشيرة إلى أنه في حال غيابه كان سيتم رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحقه غيابيًا. وأوضحت المصادر أن حمو بيكا سيتم ترحيله إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مدة العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى القبض على حمو بيكا بمنطقة الزمالك، محافظة القاهرة، إثر تهربه من أحكام قضائية سابقة لإقامته حفلاً غنائيًا بدون ترخيص، وعُثر بحوزته على سلاحين أبيضين. وبعد التحقيقات، أخلت النيابة سبيله وأحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح، التي أصدرت حكمها غيابيًا بالسجن سنة، قبل أن يُخفف الاستئناف اليوم إلى 3 أشهر. (ارم نيوز)
محكمة الجنح

الاستئناف

قصر النيل

ارم نيوز

القاهرة

النيابة

حكمت ال

