السجن 3 أشهر لمطرب مصري.. فما السبب؟

Advertisement

قررت محكمة استئناف ، السبت، تخفيف حكمها السابق بحبس مطرب المهرجانات المصري ، من سنة إلى 3 أشهر مع النفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 500 جنيه، في قضية حيازة سلاح أبيض.وجاء القرار رغم طلب دفاع حمو ببراءة موكله، والدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء مبرراتها، وعدم وجود حالة تلبس، وتجاوز مأمور الضبط حدود التفتيش.وقالت مصادر قضائية إن المحكمة ألزمت حمو بيكا بحضور جلسة ، مشيرة إلى أنه في حال غيابه كان سيتم رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحقه غيابيًا. وأوضحت المصادر أن حمو بيكا سيتم ترحيله إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مدة العقوبة.وتعود تفاصيل القضية إلى القبض على حمو بيكا بمنطقة ، محافظة ، إثر تهربه من أحكام قضائية سابقة لإقامته حفلاً غنائيًا بدون ترخيص، وعُثر بحوزته على سلاحين أبيضين. وبعد التحقيقات، أخلت سبيله وأحالته للمحاكمة أمام ، التي أصدرت حكمها غيابيًا بالسجن سنة، قبل أن يُخفف الاستئناف اليوم إلى 3 أشهر. (ارم نيوز)