فنون ومشاهير

كان في داخلها... إحتراق سيارة إعلاميّ بشكلٍ مفاجىء (صورة)

Lebanon 24
28-09-2025 | 09:13
اندلع حريق في سيارة الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير على طريق صلاح سالم في القاهرة.
وكشفت مصادر أمنية أن الحريق اندلع فجأة في محرك السيارة، بينما كان شوبير في داخلها، قبل أن يخرج من السيارة من دون وقوع إصابات.
 
 
وتوجهت سيارات الإطفاء إلى الموقع، وأخمدت الحريق. (العربية)
 
 
