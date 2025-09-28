كان في داخلها... إحتراق سيارة إعلاميّ بشكلٍ مفاجىء (صورة)

اندلع حريق في سيارة الإعلامي الرياضي المصري على طريق في .

وكشفت مصادر أمنية أن الحريق اندلع فجأة في محرك السيارة، بينما كان شوبير في داخلها، قبل أن يخرج من السيارة من دون وقوع إصابات.

وتوجهت سيارات الإطفاء إلى الموقع، وأخمدت الحريق. (العربية)