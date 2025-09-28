27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أصبح يُشبه "بابا سنفور"... ممثل يُفاجىء الجميع بإطلالته بلحية بيضاء!
Lebanon 24
28-09-2025
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار الممثل
التركي
أوزجان دينيز
جدلاً واسعاً بسبب إطلالته الأخيرة، بعدما ظهر بلحية بيضاء طويلة، مما دفع بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ إلى تشبيهه بشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "
بابا
سنفور".
Advertisement
وفي أوّل تعليق على الإنتقادات التي طالته، قال دينيز: "تطلبون مني أن أحلقها، لكنني أستعد لفيلمي الجديد "
العشاء الأخير
". لذلك عليّ أن أبقيها. حتى أنا لست سعيداً جداً بها. لا تفعلوا بفنانيكم هكذا!".
وأضاف: "أصدقائي، عندما يطلق أجنبي لحيته تجدونه جذاباً جداً. لماذا إذن تتصرفون هكذا مع فنانيكم؟ وبالمناسبة، نحن نحب بابا سنفور".
مواضيع ذات صلة
بلحية وبدلة بيضاء.. ما حقيقة صورة بشار الأسد المُنتشرة؟
Lebanon 24
بلحية وبدلة بيضاء.. ما حقيقة صورة بشار الأسد المُنتشرة؟
28/09/2025 19:32:45
28/09/2025 19:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)
Lebanon 24
أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)
28/09/2025 19:32:45
28/09/2025 19:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لابنة الممثل يورغو شلهوب... أصبحت بغاية الجمال وتُشبه والدتها الألمانيّة
Lebanon 24
فيديو جديد لابنة الممثل يورغو شلهوب... أصبحت بغاية الجمال وتُشبه والدتها الألمانيّة
28/09/2025 19:32:45
28/09/2025 19:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كبرت وأصبحت تشبه أكثر والدتها.. فيديو عفوي لنانسي عجرم مع ابنتها الصغرى "ليا"
Lebanon 24
كبرت وأصبحت تشبه أكثر والدتها.. فيديو عفوي لنانسي عجرم مع ابنتها الصغرى "ليا"
28/09/2025 19:32:45
28/09/2025 19:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
العشاء الأخير
أوزجان دينيز
التركي
الترك
ال دي
بابا
تركي
أوز
قد يعجبك أيضاً
كان في داخلها... إحتراق سيارة إعلاميّ بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
كان في داخلها... إحتراق سيارة إعلاميّ بشكلٍ مفاجىء (صورة)
09:13 | 2025-09-28
28/09/2025 09:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقائه بوالده الملك تشارلز... الأمير هاري ينفي هذا الخبر
Lebanon 24
بعد لقائه بوالده الملك تشارلز... الأمير هاري ينفي هذا الخبر
07:16 | 2025-09-28
28/09/2025 07:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان معروف جدّاً خسر والدته: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري"
Lebanon 24
فنان معروف جدّاً خسر والدته: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري"
05:44 | 2025-09-28
28/09/2025 05:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
السجن 3 أشهر لمطرب مصري.. فما السبب؟
Lebanon 24
السجن 3 أشهر لمطرب مصري.. فما السبب؟
04:11 | 2025-09-28
28/09/2025 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: فنان شهير ينجو من حادث سير مروّع.. وتفاصيل تكشف ما جرى
Lebanon 24
بالصورة: فنان شهير ينجو من حادث سير مروّع.. وتفاصيل تكشف ما جرى
01:42 | 2025-09-28
28/09/2025 01:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:13 | 2025-09-28
كان في داخلها... إحتراق سيارة إعلاميّ بشكلٍ مفاجىء (صورة)
07:16 | 2025-09-28
بعد لقائه بوالده الملك تشارلز... الأمير هاري ينفي هذا الخبر
05:44 | 2025-09-28
فنان معروف جدّاً خسر والدته: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري"
04:11 | 2025-09-28
السجن 3 أشهر لمطرب مصري.. فما السبب؟
01:42 | 2025-09-28
بالصورة: فنان شهير ينجو من حادث سير مروّع.. وتفاصيل تكشف ما جرى
23:00 | 2025-09-27
ممثل خسر الملايين.. بسبب محتال
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 19:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 19:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 19:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24