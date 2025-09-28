أصبح يُشبه "بابا سنفور"... ممثل يُفاجىء الجميع بإطلالته بلحية بيضاء!

أثار الممثل جدلاً واسعاً بسبب إطلالته الأخيرة، بعدما ظهر بلحية بيضاء طويلة، مما دفع بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ إلى تشبيهه بشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة " سنفور".

Advertisement

وفي أوّل تعليق على الإنتقادات التي طالته، قال دينيز: "تطلبون مني أن أحلقها، لكنني أستعد لفيلمي الجديد " ". لذلك عليّ أن أبقيها. حتى أنا لست سعيداً جداً بها. لا تفعلوا بفنانيكم هكذا!".

وأضاف: "أصدقائي، عندما يطلق أجنبي لحيته تجدونه جذاباً جداً. لماذا إذن تتصرفون هكذا مع فنانيكم؟ وبالمناسبة، نحن نحب بابا سنفور".