فنون ومشاهير
بعد تعرضه لحادث سير.. نجل أحمد السقا يكشف عن حالة والده الصحية
Lebanon 24
28-09-2025
|
12:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
حرص الفنان الشاب
ياسين السقا
على أن يطمئن جمهوره على الحالة الصحية لوالده الفنان
أحمد السقا
، وذلك بعدما تعرض لحادث سير كبير نتج عنه تحطم سيارته بالكامل.
ونشر ياسين
ستوري
عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام كتب فيها منشور كان نصه: "الحمد لله ربنا سترها ووالدي بخير، ربنا يبعد عنكم كل شر صدمة وخطر"، ومن الواضح أن والده لم يتعرض لأي إصابة تستدعي نقله للمستشفى أو إجراء أي فحوصات.
