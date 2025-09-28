بعد تعرضه لحادث سير.. نجل أحمد السقا يكشف عن حالة والده الصحية

حرص الفنان الشاب على أن يطمئن جمهوره على الحالة الصحية لوالده الفنان ، وذلك بعدما تعرض لحادث سير كبير نتج عنه تحطم سيارته بالكامل.

ونشر ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام كتب فيها منشور كان نصه: "الحمد لله ربنا سترها ووالدي بخير، ربنا يبعد عنكم كل شر صدمة وخطر"، ومن الواضح أن والده لم يتعرض لأي إصابة تستدعي نقله للمستشفى أو إجراء أي فحوصات.