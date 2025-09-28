Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرضه لحادث سير.. نجل أحمد السقا يكشف عن حالة والده الصحية

Lebanon 24
28-09-2025 | 12:49
حرص الفنان الشاب ياسين السقا على أن يطمئن جمهوره على الحالة الصحية لوالده الفنان أحمد السقا، وذلك بعدما تعرض لحادث سير كبير نتج عنه تحطم سيارته بالكامل.
ونشر ياسين ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام كتب فيها منشور كان نصه: "الحمد لله ربنا سترها ووالدي بخير، ربنا يبعد عنكم كل شر صدمة وخطر"، ومن الواضح أن والده لم يتعرض لأي إصابة تستدعي نقله للمستشفى أو إجراء أي فحوصات.
 
