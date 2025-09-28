Advertisement

فنون ومشاهير

تعيش في عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج النفسي في دولة أوروبية ماذا عن ابنتيها؟

Lebanon 24
28-09-2025 | 23:40
كُشف في الساعات الأخيرة الماضية ان الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج النفسي في أحد المستشفيات الكبرى بسويسرا، بينما تعيش ابنتاها هنا ومريم مع والدهما محمد مصطفى لحين تعافيها.
وتعيش شيرين حاليًا فترة نقاهة علاجية بعد سلسلة من الأزمات التي مرت بها في الفترة الأخيرة، حيث تمكث داخل أحد المستشفيات الكبرى في سويسرا لتلقي العلاج النفسي. 

وتتواجد شيرين بمفردها داخل المستشفى برفقة اثنين من المقربين لها، فيما تعيش ابنتاها هنا ومريم محمد مصطفى مع والدهما الملحن الشهير محمد مصطفى، إلى أن تتعافى والدتهما بشكل كامل وتعودان للعيش معها مجددًا.

ووفقًا لمصادر إعلامية محلية، قد تمتد رحلة علاج شيرين عبد الوهاب من 6 إلى 7 أشهر حتى تتعافى بشكل جزئي مما مرت به. 

وأشارت المصادر إلى أن شيرين في عزلة تامة حيث لا تحمل هاتفًا محمولًا خلال هذه الفترة، وتعيش نقاهة تامة بعيدًا عن التواصل مع الأصدقاء والمقربين، على أن تبدأ لاحقًا الاستعداد للعودة إلى جمهورها بأعمال فنية جديدة.
