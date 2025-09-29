Advertisement

فنون ومشاهير

سقطت فجأة على الأرض.. إغماء نجمة شهيرة على المسرح والطاقم الطبي يتدخل (صور)

Lebanon 24
29-09-2025 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1422793-638947338455678554.jpg
Doc-P-1422793-638947338455678554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال مشاركتها في مهرجان موسيقي بمدينة نيويورك مساء السبت الماضي، انهارت المغنية البريطانية لولا يونغ على خشبة المسرح أثناء أدائها إحدى أغنياتها ضمن فعاليات All Things Go Festival في Forest Hills Stadium.
Advertisement
 
 
 
 
وسقطت الفنانة البالغة من العمر 24 عاماً فجأة على الأرض، ما دفع الطاقم الطبي إلى التدخل سريعاً ونقلها إلى خارج المسرح لتلقي الرعاية اللازمة.

وعقب الواقعة، حرصت يونغ على طمأنة جمهورها من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام قالت فيها: "أنا بخير الآن.. شكراً على دعمكم".
وخلال الحفل، أظهر فنانون آخرون تضامنهم معها، حيث طلبت مغنية الراب Doechii من الجمهور أن يرددوا "نحبك يا لولا"، بينما أوضحت الفنانة ريمي وولف أن يونغ بخير وتتلقى العناية خلف الكواليس.
 
 
 
 
 
وكانت المغنية الشابة قد ألغت حفلاً في نيوجيرسي قبل يوم واحد من الحادثة بسبب "ظروف حساسة"، وفق ما أوضح مدير أعمالها الذي أشار إلى أن فريقها يتخذ أحياناً إجراءات وقائية لحمايتها والحفاظ على سلامتها.

وتُعد لولا يونغ من أبرز الأصوات الجديدة في بريطانيا، إذ حققت شهرة واسعة عام 2024 بعد نجاح أغنيتها Messy التي تصدرت قوائم المبيعات في عدة دول. (الإمارات 24)


مواضيع ذات صلة
فنانة شابة انهارت فجأة... فريقها الطبيّ تدخّل فوراً ونقلها إلى خارج المسرح!
lebanon 24
29/09/2025 10:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل تقدر عمل الصحفيين والطاقم الطبي وجميع المدنيين
lebanon 24
29/09/2025 10:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تسلل إلى جسدها: صرصور "ضخم" يُفاجئ نجمة شهيرة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
lebanon 24
29/09/2025 10:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بقفازات ملاكمة.. نجمة شهيرة تستقبل مولودها الثالث (صور)
lebanon 24
29/09/2025 10:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة نيويورك

البريطانية

البريطاني

يوم واحد

بريطانيا

الإمارات

نيويورك

المغنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:55 | 2025-09-29
02:27 | 2025-09-29
23:40 | 2025-09-28
16:00 | 2025-09-28
14:43 | 2025-09-28
12:49 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24