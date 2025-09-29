إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)

تعرّض الصحفي في هيئة الإذاعة ، نيكولاس باليت (60 عاماً)، وزوجته أنجيلا (59 عاماً)، لإصابات بالغة إثر انفجار مروّع في مدفأة تعمل بالبيو-إيثانول داخل منزلهما يوم 16 أيلول الجاري منطقة بينرث – كومبريا البريطانية.

Advertisement

وأدى الانفجار إلى اندلاع حريق ضخم التهم معظم أجزاء المنزل الداخلية، وأوقع أضراراً جسيمة بالمطبخ والحمام والأثاث، فيما انصهرت الأجهزة الكهربائية وتضررت ممتلكات ثمينة. وقالت السلطات إن الزوجين تمكّنا من الفرار خارج المنزل بعد إصابتهما بحروق خطيرة، حيث اتصلوا بخدمة الطوارئ .



وهرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث وأغلقت الشوارع المحيطة، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من المنزل.



وبعد إخماد النيران، فوجئ الزوجان بسرقة 4 دراجات كهربائية ثمينة كانت أمام المنزل، حيث رُصدت على بعد ميلين عبر أجهزة التتبع، لكن الشرطة لم تتمكن من استعادتها.



ونُقل نيكولاس وأنجيلا إلى في كارديف لتلقي العلاج الأولي، ثم إلى وحدة الحروق المتخصصة في مورريستون – سوانسي. وأكد الأطباء أن حالة أنجيلا حرجة بسبب حروق في الوجه، بينما يحتاج نيكولاس إلى متابعة دقيقة بسبب حروق في ذراعه. وقالت أنجيلا في مقابلة مع BBC Radio Wales: "شعرت أن حياتي انتهت، وجهي كان يحترق وظننت أنني سأموت"، فيما وصف نيكولاس التجربة بأنها "الأصعب في حياته".



وفتحت السلطات تحقيقاً شاملاً لتحديد أسباب الانفجار، وسط ترجيحات بوجود خلل فني أو تراكم للوقود الحيوي داخل المدفأة. كما باشرت الشرطة التحقيق في قضية الدراجات المفقودة.(الجديد)