فنانة شهيرة تكشف انها ستتزوج في الأول من تشرين الثاني.. ومُفاجأة بهوية العريس (صورة)

Lebanon 24
29-09-2025 | 02:55
أعلنت الفنانة المصرية غادة إبراهيم قرب دخولها القفص الذهبي، وأشارت إلى انها لن تقيم حفل زفاف، مُفجرة مفاجأة عن زوجها المستقبلي.
وقالت غادة في بيان صحافي أنها قررت أن تعقد قرانها في الأول من تشرين الثاني المقبل، والذي يتوافق مع يوم ميلادها.

وأكدت أنها قررت عدم إقامة حفل زفاف، قائلةً: "مش هعمل فرح، هيبقى عقد قران بس يوم 1 تشرين الثاني، وده يوم عيد ميلادي، وقررت أبدأ حياتي الجديدة في نفس اليوم اللي اتولدت فيه".

وفجّرت غادة مفاجأة إذ كشفت أن العريس ليس مصرياً ولا عربياً، بل هو بلجيكي، ويبلغ من العمر 51 عاماً، ومن خارج الوسط الفني، بالقول: "هو شخص محترم ومثقف، ومفيش بينا أي فروق في التفكير، ومتفهم جداً لطبيعة شغلي".

وأكدت أنها ستقسّم حياتها بين مصر وبلجيكا بعد الزواج، قائلةً: "هعيش ما بين البلدين، بس دلوقتي بجهّز شقتي في القاهرة".

وعن موقف زوجها المستقبلي من عملها في الفن، قالت غادة: "هو ما عندوش مشكلة في شغلي كممثلة، بس عنده تحفظات على بعض الأدوار، خاصة الإغراء، ورافض تماماً إني أقدّم النوع ده من الشخصيات".

يُذكر أن غادة إبراهيم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد". (لها)





