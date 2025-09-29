28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تكشف انها ستتزوج في الأول من تشرين الثاني.. ومُفاجأة بهوية العريس (صورة)
Lebanon 24
29-09-2025
|
02:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة
المصرية
غادة إبراهيم
قرب دخولها
القفص الذهبي
، وأشارت إلى انها لن تقيم حفل زفاف، مُفجرة مفاجأة عن زوجها المستقبلي.
Advertisement
وقالت غادة في بيان صحافي أنها قررت أن تعقد قرانها في الأول من تشرين الثاني المقبل، والذي يتوافق مع يوم ميلادها.
وأكدت أنها قررت عدم إقامة حفل زفاف، قائلةً: "مش هعمل فرح، هيبقى عقد قران بس يوم 1 تشرين الثاني، وده يوم عيد ميلادي، وقررت أبدأ حياتي الجديدة في نفس اليوم اللي اتولدت فيه".
وفجّرت غادة مفاجأة إذ كشفت أن العريس ليس مصرياً ولا عربياً، بل هو بلجيكي، ويبلغ من العمر 51 عاماً، ومن خارج الوسط الفني، بالقول: "هو شخص محترم ومثقف، ومفيش بينا أي فروق في التفكير، ومتفهم جداً لطبيعة شغلي".
وأكدت أنها ستقسّم حياتها بين مصر وبلجيكا بعد الزواج، قائلةً: "هعيش ما بين البلدين، بس دلوقتي بجهّز شقتي في
القاهرة
".
وعن موقف زوجها المستقبلي من عملها في الفن، قالت غادة: "هو ما عندوش مشكلة في شغلي كممثلة، بس عنده تحفظات على بعض الأدوار، خاصة الإغراء، ورافض تماماً إني أقدّم النوع ده من الشخصيات".
يُذكر أن غادة إبراهيم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "
نص الشعب اسمه محمد
". (لها)
مواضيع ذات صلة
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
29/09/2025 13:04:51
29/09/2025 13:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
29/09/2025 13:04:51
29/09/2025 13:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلا قبل 6 أيام فقط من الزفاف.. فنانة شهيرة تكشف كواليس خطوبتها من زميلها (صورة)
Lebanon 24
انفصلا قبل 6 أيام فقط من الزفاف.. فنانة شهيرة تكشف كواليس خطوبتها من زميلها (صورة)
29/09/2025 13:04:51
29/09/2025 13:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 3 أشهر فقط على طلاقها.. فنانة شهيرة تتزوج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد مرور 3 أشهر فقط على طلاقها.. فنانة شهيرة تتزوج للمرة الثانية (فيديو)
29/09/2025 13:04:51
29/09/2025 13:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نص الشعب اسمه محمد
القفص الذهبي
غادة إبراهيم
المستقبل
القاهرة
المصرية
الرمضان
بلجيكا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة.. نجمة شهيرة تتلقى هدية من ولي العهد الكويتي (صور)
Lebanon 24
بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة.. نجمة شهيرة تتلقى هدية من ولي العهد الكويتي (صور)
04:42 | 2025-09-29
29/09/2025 04:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة ستخوض مجال التقديم في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة ستخوض مجال التقديم في لبنان.. إليكم التفاصيل
03:27 | 2025-09-29
29/09/2025 03:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
02:27 | 2025-09-29
29/09/2025 02:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة على الأرض.. إغماء نجمة شهيرة على المسرح والطاقم الطبي يتدخل (صور)
Lebanon 24
سقطت فجأة على الأرض.. إغماء نجمة شهيرة على المسرح والطاقم الطبي يتدخل (صور)
02:08 | 2025-09-29
29/09/2025 02:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيش في عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج النفسي في دولة أوروبية ماذا عن ابنتيها؟
Lebanon 24
تعيش في عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج النفسي في دولة أوروبية ماذا عن ابنتيها؟
23:40 | 2025-09-28
28/09/2025 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:42 | 2025-09-29
بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة.. نجمة شهيرة تتلقى هدية من ولي العهد الكويتي (صور)
03:27 | 2025-09-29
ممثلة سورية شهيرة ستخوض مجال التقديم في لبنان.. إليكم التفاصيل
02:27 | 2025-09-29
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
02:08 | 2025-09-29
سقطت فجأة على الأرض.. إغماء نجمة شهيرة على المسرح والطاقم الطبي يتدخل (صور)
23:40 | 2025-09-28
تعيش في عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج النفسي في دولة أوروبية ماذا عن ابنتيها؟
16:00 | 2025-09-28
بعد زفاف سيلينا غوميز.. جاستن بيبر يثير الجدل بمنشور غامض
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 13:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 13:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 13:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24