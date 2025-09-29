Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة سورية شهيرة ستخوض مجال التقديم في لبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-09-2025 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1422838-638947388724967227.webp
Doc-P-1422838-638947388724967227.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصلت الفنانة السورية شكران مرتجى مؤخرا على جائزة تقديرية من الموركس دور . 
Advertisement
 
 
 
شكران تأثرت خلال استلامها الجائزة لدرجة البكاء، حيث كانت تنتظر التكريم في لبنان منذ سنوات، ويبدو أن رغبتها تحققت وشكل التكريم مفاجأة لأنها لم تكن تعلم بأنها مكرمة. 
 
إلى ذلك، قررت شكران خوض مجال التقديم من خلال محطة "لنا" السورية التي تعمل من لبنان؛ من خلال برنامج حواري وجداني كان من المفترض أن يُبصر النور خلال هذا الموسم، لكن هناك تأخير روتيني في انتظار خروج الدخان الابيض قريباً والإعلان عن بدء عرضه. 

هذا وتشارك مرتجى في مسلسلات رمضان 2026 لرمضان القادم ومنها مسلسلات ستصور في لبنان.(نواعم)

مواضيع ذات صلة
عشق ممثلة أُخرى.. ممثلة سورية شهيرة تبرّر خيانة زوجها (فيديو)
lebanon 24
29/09/2025 13:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نفّذنا عملية عسكرية في سوريا قبل أيام ولن أخوض في التفاصيل
lebanon 24
29/09/2025 13:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)
lebanon 24
29/09/2025 13:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لم يتم تقديم أي دليل على أن الطائرات الروسية خرقت المجال الجوي لإستونيا
lebanon 24
29/09/2025 13:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24

شكران مرتجى

السورية

لبنان

رمضان

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:42 | 2025-09-29
02:55 | 2025-09-29
02:27 | 2025-09-29
02:08 | 2025-09-29
23:40 | 2025-09-28
16:00 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24