ممثلة سورية شهيرة ستخوض مجال التقديم في لبنان.. إليكم التفاصيل

حصلت الفنانة مؤخرا على جائزة تقديرية من الموركس دور .

شكران تأثرت خلال استلامها الجائزة لدرجة البكاء، حيث كانت تنتظر التكريم في منذ سنوات، ويبدو أن رغبتها تحققت وشكل التكريم مفاجأة لأنها لم تكن تعلم بأنها مكرمة.

إلى ذلك، قررت شكران خوض مجال التقديم من خلال محطة "لنا" السورية التي تعمل من لبنان؛ من خلال برنامج حواري وجداني كان من المفترض أن يُبصر النور خلال هذا الموسم، لكن هناك تأخير روتيني في انتظار خروج الدخان الابيض قريباً والإعلان عن بدء عرضه.



هذا وتشارك مرتجى في مسلسلات 2026 لرمضان القادم ومنها مسلسلات ستصور في لبنان.(نواعم)