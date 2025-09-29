28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثلة سورية شهيرة ستخوض مجال التقديم في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
29-09-2025
|
03:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصلت الفنانة
السورية
شكران مرتجى
مؤخرا على جائزة تقديرية من الموركس دور .
Advertisement
شكران تأثرت خلال استلامها الجائزة لدرجة البكاء، حيث كانت تنتظر التكريم في
لبنان
منذ سنوات، ويبدو أن رغبتها تحققت وشكل التكريم مفاجأة لأنها لم تكن تعلم بأنها مكرمة.
إلى ذلك، قررت شكران خوض مجال التقديم من خلال محطة "لنا" السورية التي تعمل من لبنان؛ من خلال برنامج حواري وجداني كان من المفترض أن يُبصر النور خلال هذا الموسم، لكن هناك تأخير روتيني في انتظار خروج الدخان الابيض قريباً والإعلان عن بدء عرضه.
هذا وتشارك مرتجى في مسلسلات
رمضان
2026 لرمضان القادم ومنها مسلسلات ستصور في لبنان.(نواعم)
مواضيع ذات صلة
عشق ممثلة أُخرى.. ممثلة سورية شهيرة تبرّر خيانة زوجها (فيديو)
Lebanon 24
عشق ممثلة أُخرى.. ممثلة سورية شهيرة تبرّر خيانة زوجها (فيديو)
29/09/2025 13:04:57
29/09/2025 13:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: نفّذنا عملية عسكرية في سوريا قبل أيام ولن أخوض في التفاصيل
Lebanon 24
نتنياهو: نفّذنا عملية عسكرية في سوريا قبل أيام ولن أخوض في التفاصيل
29/09/2025 13:04:57
29/09/2025 13:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)
Lebanon 24
حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)
29/09/2025 13:04:57
29/09/2025 13:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: لم يتم تقديم أي دليل على أن الطائرات الروسية خرقت المجال الجوي لإستونيا
Lebanon 24
الكرملين: لم يتم تقديم أي دليل على أن الطائرات الروسية خرقت المجال الجوي لإستونيا
29/09/2025 13:04:57
29/09/2025 13:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
شكران مرتجى
السورية
لبنان
رمضان
روتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة.. نجمة شهيرة تتلقى هدية من ولي العهد الكويتي (صور)
Lebanon 24
بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة.. نجمة شهيرة تتلقى هدية من ولي العهد الكويتي (صور)
04:42 | 2025-09-29
29/09/2025 04:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف انها ستتزوج في الأول من تشرين الثاني.. ومُفاجأة بهوية العريس (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف انها ستتزوج في الأول من تشرين الثاني.. ومُفاجأة بهوية العريس (صورة)
02:55 | 2025-09-29
29/09/2025 02:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
02:27 | 2025-09-29
29/09/2025 02:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة على الأرض.. إغماء نجمة شهيرة على المسرح والطاقم الطبي يتدخل (صور)
Lebanon 24
سقطت فجأة على الأرض.. إغماء نجمة شهيرة على المسرح والطاقم الطبي يتدخل (صور)
02:08 | 2025-09-29
29/09/2025 02:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيش في عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج النفسي في دولة أوروبية ماذا عن ابنتيها؟
Lebanon 24
تعيش في عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج النفسي في دولة أوروبية ماذا عن ابنتيها؟
23:40 | 2025-09-28
28/09/2025 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:42 | 2025-09-29
بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة.. نجمة شهيرة تتلقى هدية من ولي العهد الكويتي (صور)
02:55 | 2025-09-29
فنانة شهيرة تكشف انها ستتزوج في الأول من تشرين الثاني.. ومُفاجأة بهوية العريس (صورة)
02:27 | 2025-09-29
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
02:08 | 2025-09-29
سقطت فجأة على الأرض.. إغماء نجمة شهيرة على المسرح والطاقم الطبي يتدخل (صور)
23:40 | 2025-09-28
تعيش في عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج النفسي في دولة أوروبية ماذا عن ابنتيها؟
16:00 | 2025-09-28
بعد زفاف سيلينا غوميز.. جاستن بيبر يثير الجدل بمنشور غامض
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 13:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 13:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 13:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24