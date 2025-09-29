Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة.. نجمة شهيرة تتلقى هدية من ولي العهد الكويتي (صور)

Lebanon 24
29-09-2025 | 04:42
طمأنت النجمة القديرة حياة الفهد محبيها بعد تحسّن حالتها الصحية، وعبّرت عن امتنانها الكبير لولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بعد إرساله باقة ورود إليها خلال فترة تواجدها في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، لتلقي العلاج.
ونشرت النجمة الكويتية على "إنستغرام" صورا لباقة الورود المميزة والجميلة التي قُدّمت لها بزهرية فخمة، وأُرفقت الهدية ببطاقة دُوّنت عليها عبارة تتمنى لها الشفاء العاجل.
 
 
 
 
وعلّقت الفهد على الصور برسالة خاصة عبّرت من خلالها عن شكرها لولي عهد الكويت على هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدةً أن هذه اللفتة ليست غريبة عليه، وكتبت في التعليق: "هذه المبادرة الراقية تعبّر عن أصالة القيم الإنسانية واهتمام القيادة الكريمة بأبنائها. جزاكم الله خيراً وبارك في سموّكم وأدامكم سنداً وعزاً للكويت وأهلها".

وكانت الفهد قد تعرّضت لأزمة صحية نُقلت على أثرها الى المستشفى، ومن ثم سافرت إلى لندن، لبدء رحلة علاجية بعد إصابتها بجلطة دماغية، وقد تم نقلها إلى مستشفى "The Wellington" لتلقي العلاج اللازم.(لها)

