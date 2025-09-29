26
فنون ومشاهير
صورة من المستشفى.. فنانة على جهاز تنفس!
Lebanon 24
29-09-2025
|
08:26
A-
A+
نشرت الفنانة
دنيا
سامي عبر خاصية "
ستوري
" على حسابها في "إنستغرام"، صورة لزميلتها الفنانة
رحمة أحمد
من داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، في أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها للعلاج.
وظهرت رحمة في الصورة وهي على جهاز تنفس خاص بالحساسية وترقد على سرير المستشفى، فيما أرفقت دنيا الصورة بتعليق طمأن الجمهور وروح الدعابة، قائلة: "أهيف لوك مريضة على الإطلاق، اخرجي بقى يا بنتي عايزين نشوف أشغالنا،
سلامات
يا روح قلبي"، في إشارة إلى دعمها ومساندتها لصديقتها خلال الأزمة الصحية.
