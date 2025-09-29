محامٍ يتّهم راقصة شهيرة جدًا بالتورّط بقضايا خطيرة.. ما القصّة؟

Advertisement

وقال المطعني إن "الجهات المختصة أحالت التحقيق في البلاغ المقدم منه، والذي حمل رقم 75 356 ضد المصري، إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية وغسل الأموال".واتهم المحامي في بلاغه، الراقصة المثيرة للجدل بـ"غسل الأموال والتربح والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة"، بحسب ما صرح للصحافة المحلية.واعتبر البلاغ أن "المذكورة تجاوزت الاتهامات الموجهة إليها عبر ملابسها الخادشة للحياء وألفاظها، التي تحمل إيحاءات غير أخلاقية إلى سلوك جديد يتسم بطابع إجرامي"، وفق تعبيره.وكانت سما المصري عادت مجددًا، بعد غياب طويل، لتصدر المشهد، من خلال إثارة الجدل عبر استغلال الحجاب، بعد عدة أزمات منها دخولها السجن، حيثُ أشعلت ردود فعل متابعين.