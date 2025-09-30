Advertisement

فنون ومشاهير

تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)

Lebanon 24
30-09-2025 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1423289-638948151022420888.jpg
Doc-P-1423289-638948151022420888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل الفنان وليد توفيق وزوجته ملكة جمال لبنان والكون جورجينا رزق بزفاف ابنتهما نورهان على عريسها رجل الأعمال غدي حاكمه يوم الأحد الماضي في مدينة مدريد الإسبانية.
Advertisement

وأطلت العروس الشقراء التي تُشبه والدتها بفستان زفاف أبيض أنيق خلال الحفل.

وانتشرت فيديوهات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وأطلت والدة العروس جورجينا رزق بفستان مخملي من اللون النبيذي.
 
 
 
 
وغنى الفنان وليد توفيق أغنية "كبرت البنوت" للعروس. 
 
 
 
وكان توفيق أشار سابقا إلى ان قرار إقامة الزفاف في اسبانيا جاء بناءً على رغبة العروسين إذ بدأت قصة تعارفهما في مدينة مدريد. 

ووعد بأن يقيم احتفالًا آخر في لبنان بعد عودته من مدريد.
 
مواضيع ذات صلة
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
lebanon 24
30/09/2025 14:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كبرت وأصبحت تشبه أكثر والدتها.. فيديو عفوي لنانسي عجرم مع ابنتها الصغرى "ليا"
lebanon 24
30/09/2025 14:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو جديد لابنة الممثل يورغو شلهوب... أصبحت بغاية الجمال وتُشبه والدتها الألمانيّة
lebanon 24
30/09/2025 14:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)
lebanon 24
30/09/2025 14:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

أفراح ومناسبات

مواقع التواصل الاجتماعي

ملكة جمال لبنان

جورجينا رزق

وليد توفيق

جمال لبنان

الإسبانية

ملكة جمال

يوم الأحد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:37 | 2025-09-30
05:36 | 2025-09-30
04:12 | 2025-09-30
03:52 | 2025-09-30
03:46 | 2025-09-30
02:55 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24