تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)

وأطلت العروس الشقراء التي تُشبه والدتها بفستان زفاف أبيض أنيق خلال الحفل.



وانتشرت فيديوهات عديدة عبر من حفل الزفاف. احتفل الفنان وزوجته والكون بزفاف ابنتهما نورهان على عريسها رجل الأعمال غدي حاكمه الماضي في مدينة .وأطلت العروس الشقراء التي تُشبه والدتها بفستان زفاف أبيض أنيق خلال الحفل.وانتشرت فيديوهات عديدة عبر من حفل الزفاف.

وأطلت والدة العروس رزق بفستان مخملي من اللون النبيذي.

وغنى الفنان وليد توفيق أغنية "كبرت البنوت" للعروس.

وكان توفيق أشار سابقا إلى ان قرار إقامة الزفاف في اسبانيا جاء بناءً على رغبة العروسين إذ بدأت قصة تعارفهما في مدينة مدريد.



ووعد بأن يقيم احتفالًا آخر في بعد عودته من مدريد.