فنون ومشاهير
بدت مُمتعضة واستخدمت عبارات قاسية.. سيرين عبد النور تُثير الجدل بتصرفها (صورة)
Lebanon 24
30-09-2025
|
02:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
سيرين عبد النور
منشورا عبر خاصية الستوريز على تطبيق
انستغرام
كتبت فيه: "فيه واحد سأل: نحنا مع مين عايشين؟"، نحنا عايشين مع وحوش بيأذوا ويدمروا الأرواح
الطيبة
يلي جواتنا تحت راية حرية الرأي، وبيستمتعوا بإنجازاتهم وبيفرجونا نياباتهم بضحكاتهم الشيطانية".
وأضافت: "تابعوا
مواقع التواصل الاجتماعي
بتشوفوهم بوضوح، هني نفسهم مغتصبين، قاتلين، شهود زور، بس برا السجن، في سجن موازي اسمه
الهاتف الذكي
، مسيطرين عليه الأغبياء".
وختمت كلامها قائلة: "نحنا بآخر الأزمنة أكيد لهيك مستفحل عدو الله، باختصار جهنم فاضية وعايشين بيناتنا وكتار صابهم العدوى، عدوى الشر المطلق كتار صاروا نسخة عن الشيطان".
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور سيرين التي تواجه وزوجها
فريد رحمة
الكثير من التعليقات القاسية والساخرة حول علاقتهما الشخصية والتي يحرصان على إبقائها في الفترة الأخيرة بعيدة عن
السوشيال ميديا
كي لا تؤثر على حياتهما وأولادهما.
