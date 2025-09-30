بدت مُمتعضة واستخدمت عبارات قاسية.. سيرين عبد النور تُثير الجدل بتصرفها (صورة)

Advertisement

نشرت الفنانة منشورا عبر خاصية الستوريز على تطبيق كتبت فيه: "فيه واحد سأل: نحنا مع مين عايشين؟"، نحنا عايشين مع وحوش بيأذوا ويدمروا الأرواح يلي جواتنا تحت راية حرية الرأي، وبيستمتعوا بإنجازاتهم وبيفرجونا نياباتهم بضحكاتهم الشيطانية".وأضافت: "تابعوا بتشوفوهم بوضوح، هني نفسهم مغتصبين، قاتلين، شهود زور، بس برا السجن، في سجن موازي اسمه ، مسيطرين عليه الأغبياء".وختمت كلامها قائلة: "نحنا بآخر الأزمنة أكيد لهيك مستفحل عدو الله، باختصار جهنم فاضية وعايشين بيناتنا وكتار صابهم العدوى، عدوى الشر المطلق كتار صاروا نسخة عن الشيطان".