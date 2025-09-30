أطل وهو يؤدي مناسك العمرة.. هل زار عادل إمام مكة المكرمة؟

تم خلال الساعات الماضية تداول صورة للفنان المصري عبر وهو جالس على كرسي متحرك من أمام وهو يؤدي مناسك .

Advertisement

وانقسم الجمهور ما بين متفاعل وسط حالة من الاحتفاء والتأثر، وبين مشكك في حقيقة الصورة، خاصة مع الإشارة الى أن دخول الكراسي المتحركة الى صحن الكعبة المشرفة أمر غير مسموح به.



وكشف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن صورة الزعيم من داخل المكي ليست حقيقية، وتم إنشاؤها باستخدام تقنيات المتقدمة، وتحديدًا تقنية "التزييف العميق" المسمي بـ "Deepfake".



كما أكد كثيرون أن عدم تعليق أو إصدار بيان من أسرة الزعيم أو حساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعم صحة الخبر أو تؤكد قيامه بأداء العمرة مؤخرًا، دليل على كذب الصورة.(لها)