فنون ومشاهير

أطل وهو يؤدي مناسك العمرة.. هل زار عادل إمام مكة المكرمة؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:46
تم خلال الساعات الماضية تداول صورة للفنان المصري القدير عادل إمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو جالس على كرسي متحرك من أمام الكعبة وهو يؤدي مناسك العمرة
وانقسم الجمهور ما بين متفاعل وسط حالة من الاحتفاء والتأثر، وبين مشكك في حقيقة الصورة، خاصة مع الإشارة الى أن دخول الكراسي المتحركة الى صحن الكعبة المشرفة أمر غير مسموح به.

وكشف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن صورة الزعيم من داخل الحرم المكي ليست حقيقية، وتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحديدًا تقنية "التزييف العميق" المسمي بـ "Deepfake".

كما أكد كثيرون أن عدم تعليق أو إصدار بيان من أسرة الزعيم أو حساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعم صحة الخبر أو تؤكد قيامه بأداء العمرة مؤخرًا، دليل على كذب الصورة.(لها)
