فنون ومشاهير
بعد زواج استمر 19 عاماً.. نجمان شهيران يُعلنان انفصالهما وهذا هو السبب
Lebanon 24
30-09-2025
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد زواج دام 19 عاماً وأثمر عن ابنتين، انفصلت الممثلة الاسترالية الشهيرة نيكول كيدمان عن زوجها المغني كيث أوربان، وفق ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ديلي
ميل"
البريطانية
.
وقالت الصحيفة إن نيكول (58 عاماً) وكيث (57 عاماً) ابتعدا عن بعضهما خلال الفترة الأخيرة في ظل انشغالهما بالتصوير والجولات الغنائية، وأكد مصدر " كيث لا يرى نيكول مطلقاً، فهي إما تقوم لإن لديها تصوير، أو تقوم بجولة دعائية، كان هناك الكثير من الحب بينهما وربما لا يحدث طلاقاً".
وذكرت مصادر لمجلة "بيبول" عن تفاصيل الانفصال وكواليسه، ومنها تلقي نيكول كيدمان مساندة خاصة من شقيقتها أثناء فترة الانفصال، وقال المصدر: "كانت شقيقة نيكول أنتونيا بمثابة صخرة، وقد تكاتفت عائلة كيدمان بأكملها لدعم بعضها البعض"، ومع ذلك رفض الثنائي نيكول كيدمان وكيث أوربان التعليق بشكل رسمي على أخبار انفصالهما.
الثنائي
نيكول كيدمان وكيث أوربان التعليق بشكل رسمي على
أخبار
انفصالهما.
وكان آخر تواصل بينهما في عيد زواجهما في شهر حزيران الماضي، وحينها نشرت نيكول كيدمان صورة لها مع زوجها بالأبيض والأسود، وأرفقتها برسالة: "عيد زواج سعيد يا حبيبي".
يا حبيبي
".
ورُزق الثنائب بـ روز (17 عاماً) وفيث مارغريت (14 عاماً).
يذكر أن نيكول كانت متزوجة في السابق من الممثل الشهير توم
كروز
63 عاماً لمدة 11 عاماً، وقد تبنيا طفلين سوياً إيزابيلا 32 عاماً وكونور 30 عاماً. (الإمارات 24)
بالصور... ممثلة لبنانيّة تعود إلى مقاعد الدراسة
Lebanon 24
بالصور... ممثلة لبنانيّة تعود إلى مقاعد الدراسة
06:37 | 2025-09-30
30/09/2025 06:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير جدّاً يُثير الجدل... وضع زوجته السابقة وابنته في "قائمة الخيانة"
Lebanon 24
فنان شهير جدّاً يُثير الجدل... وضع زوجته السابقة وابنته في "قائمة الخيانة"
05:36 | 2025-09-30
30/09/2025 05:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تتعرّض للإصابة أثناء تصوير فيلم في مصر.. هذا ما حصل معها (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تتعرّض للإصابة أثناء تصوير فيلم في مصر.. هذا ما حصل معها (صور)
03:52 | 2025-09-30
30/09/2025 03:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أطل وهو يؤدي مناسك العمرة.. هل زار عادل إمام مكة المكرمة؟
Lebanon 24
أطل وهو يؤدي مناسك العمرة.. هل زار عادل إمام مكة المكرمة؟
03:46 | 2025-09-30
30/09/2025 03:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُمتعضة واستخدمت عبارات قاسية.. سيرين عبد النور تُثير الجدل بتصرفها (صورة)
Lebanon 24
بدت مُمتعضة واستخدمت عبارات قاسية.. سيرين عبد النور تُثير الجدل بتصرفها (صورة)
02:55 | 2025-09-30
30/09/2025 02:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
