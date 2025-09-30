فنان شهير جدّاً يُثير الجدل... وضع زوجته السابقة وابنته في "قائمة الخيانة"

أثار مغني الراب الأميركي كانييه جدلاً عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ، بعدما نشر "قائمة الخيانة"، ضمت أسماء أشخاص قال إنهم "خانوه"، من بينهم ابنته ، وطليقته ، والرئيس الأميركي .

وعمد ويست لاحقاً إلى حذف القائمة، عبر حسابه على "إكس". (ارم نيوز)