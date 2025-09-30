Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير جدّاً يُثير الجدل... وضع زوجته السابقة وابنته في "قائمة الخيانة"

Lebanon 24
30-09-2025 | 05:36
أثار مغني الراب الأميركي كانييه ويست جدلاً عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ، بعدما نشر "قائمة الخيانة"، ضمت أسماء أشخاص قال إنهم "خانوه"، من بينهم ابنته نورث ويست، وطليقته كيم كارداشيان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وعمد ويست لاحقاً إلى حذف القائمة، عبر حسابه على "إكس". (ارم نيوز)
 
 
 
قائمة كانييه ويست
كيم كارداشيان

دونالد ترامب

نورث ويست

ارم نيوز

كيم كار

دونالد

ترامب

كاني

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24