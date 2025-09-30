28
بيروت
27
طرابلس
26
صور
30
جبيل
26
صيدا
29
جونية
27
النبطية
22
زحلة
23
بعلبك
10
بشري
21
بيت الدين
20
كفردبيان
فنون ومشاهير
فنان شهير جدّاً يُثير الجدل... وضع زوجته السابقة وابنته في "قائمة الخيانة"
30-09-2025
05:36
أثار مغني الراب الأميركي كانييه
ويست
جدلاً عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ، بعدما نشر "قائمة الخيانة"، ضمت أسماء أشخاص قال إنهم "خانوه"، من بينهم ابنته
نورث ويست
، وطليقته
كيم كارداشيان
، والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وعمد ويست لاحقاً إلى حذف القائمة، عبر حسابه على "إكس". (ارم نيوز)
