الممثلة ستيفاني عطالله استعانت بطبيب نفسيّ... ما السبب؟

كشفت الممثلة عن استعانتها بطبيب نفسي أثناء التحضير لمسلسل "سلمى"، بهدف التعمق في الجوانب النفسية للشخصية التي تقدمها.وأكّدت أنّ زيارتها للطبيب النفسي لم تكن بهدف علاج شخصي، بل كمحاولة لفهم الأبعاد النفسية الدقيقة لشخصية "ميرنا"، التي تجسدها في المسلسل.وأوضحت أنّ هذه الخطوة ساعدتها على الإمساك بخيوط الدور بصورة متزنة دون أن تنجرف نفسيا داخل تفاصيل الشخصية. (ارم نيوز)