Advertisement

فنون ومشاهير

الممثلة ستيفاني عطالله استعانت بطبيب نفسيّ... ما السبب؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1423518-638948397623390335.png
Doc-P-1423518-638948397623390335.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الممثلة ستيفاني عطالله عن استعانتها بطبيب نفسي أثناء التحضير لمسلسل "سلمى"، بهدف التعمق في الجوانب النفسية للشخصية التي تقدمها.
Advertisement

وأكّدت عطالله أنّ زيارتها للطبيب النفسي لم تكن بهدف علاج شخصي، بل كمحاولة لفهم الأبعاد النفسية الدقيقة لشخصية "ميرنا"، التي تجسدها في المسلسل.

وأوضحت أنّ هذه الخطوة ساعدتها على الإمساك بخيوط الدور بصورة متزنة دون أن تنجرف نفسيا داخل تفاصيل الشخصية. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بسبب تجربة عاطفية.. فنان زار طبيبا نفسيا
lebanon 24
30/09/2025 16:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصوير مسلسلها الرمضاني... هل لجأت هذه الممثلة اللبنانية إلى الطبيب النفسي للخروج من الشخصية؟
lebanon 24
30/09/2025 16:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إيقاف مدير مستشفى وأطباء.. إليكم السبب
lebanon 24
30/09/2025 16:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان لافت.. ستيفاني عطالله تتألق في أحدث ظهور لها
lebanon 24
30/09/2025 16:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24

ستيفاني عطالله

ستيفاني عطا

ارم نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:30 | 2025-09-30
09:09 | 2025-09-30
08:00 | 2025-09-30
06:37 | 2025-09-30
05:36 | 2025-09-30
04:12 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24