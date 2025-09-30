27
من داخل الطائرة... صورة تجمع دانييلا رحمة بزوجها ناصيف زيتون
30-09-2025
09:09
نشرت الممثلة
دانييلا
رحمة صورة من داخل الطائرة، وهي تُمسك بيدّ زوجها الفنان السوريّ
ناصيف زيتون
.
وعلّقت رحمة على الصورة بالقول: "ذاهبون إلى بلدنا".
