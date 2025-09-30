Advertisement

فنون ومشاهير

من داخل الطائرة... صورة تجمع دانييلا رحمة بزوجها ناصيف زيتون

Lebanon 24
30-09-2025 | 09:09
نشرت الممثلة دانييلا رحمة  صورة من داخل الطائرة، وهي تُمسك بيدّ زوجها الفنان السوريّ ناصيف زيتون.
وعلّقت رحمة على الصورة بالقول: "ذاهبون إلى بلدنا".
 
 
دانييلا

ناصيف

