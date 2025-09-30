زوجها أعلن الخبر.. "بلوغر" تستقبل مولودها الخامس (صورة)

Advertisement

أثار " "، زوج " " ، جدلاً واسعاً عبر " " بعدما أعلن استقبال مولوده الخامس، في وقت التزمت زوجته الصمت، ما زاد من تساؤلات متابعيها حول صحة الخبر.ونشر "أبو سعد" صورة له من المستشفى حاملاً طفلاً حديث الولادة، وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولود أسميته محمد… كأنها الأولى"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، خصوصاً أن سارة لم تعلن مسبقاً عن حملها، وإن كانت بعض المتابعات أكدن أنها ألمحت للأمر سابقاً.