فنون ومشاهير

زوجها أعلن الخبر.. "بلوغر" تستقبل مولودها الخامس (صورة)

Lebanon 24
30-09-2025 | 16:51
أثار "أبو سعد"، زوج "البلوغر" السعودية سارة الودعاني، جدلاً واسعاً عبر "سناب شات" بعدما أعلن استقبال مولوده الخامس، في وقت التزمت زوجته الصمت، ما زاد من تساؤلات متابعيها حول صحة الخبر.
ونشر "أبو سعد" صورة له من المستشفى حاملاً طفلاً حديث الولادة، وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولود أسميته محمد… يا فرحة كأنها الأولى"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، خصوصاً أن سارة لم تعلن مسبقاً عن حملها، وإن كانت بعض المتابعات أكدن أنها ألمحت للأمر سابقاً.
 


واستغل "أبو سعد" الضجة بنشر مقاطع مصورة للترويج لمنتجات خاصة بالأطفال، إلى جانب صور لخزانة تضم عباءة مطرزة باسم "محمد" مع الحطة والعقال، مرفقة بتعليق: "زيارة رسمية للشيخ".

كما عرض عبر حسابه الهدايا التي تلقاها بمناسبة المولود الجديد، وكتب دعاءً شكر فيه الله على النعم والعطايا.

ورغم كل هذه المنشورات، لا تزال سارة الودعاني تلتزم الصمت، ما يبقي علامات الاستفهام قائمة حول حقيقة استقبالها طفلها الخامس.
