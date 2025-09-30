26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
زوجها أعلن الخبر.. "بلوغر" تستقبل مولودها الخامس (صورة)
Lebanon 24
30-09-2025
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار "
أبو سعد
"، زوج "
البلوغر
"
السعودية
سارة الودعاني
، جدلاً واسعاً عبر "
سناب شات
" بعدما أعلن استقبال مولوده الخامس، في وقت التزمت زوجته الصمت، ما زاد من تساؤلات متابعيها حول صحة الخبر.
Advertisement
ونشر "أبو سعد" صورة له من المستشفى حاملاً طفلاً حديث الولادة، وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولود أسميته محمد…
يا فرحة
كأنها الأولى"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، خصوصاً أن سارة لم تعلن مسبقاً عن حملها، وإن كانت بعض المتابعات أكدن أنها ألمحت للأمر سابقاً.
واستغل "أبو سعد" الضجة بنشر مقاطع مصورة للترويج لمنتجات خاصة بالأطفال، إلى جانب صور لخزانة تضم عباءة مطرزة باسم "محمد" مع الحطة والعقال، مرفقة بتعليق: "زيارة رسمية للشيخ".
كما عرض عبر حسابه الهدايا التي تلقاها بمناسبة المولود الجديد، وكتب دعاءً شكر فيه الله على النعم والعطايا.
ورغم كل هذه المنشورات، لا تزال سارة الودعاني تلتزم الصمت، ما يبقي علامات الاستفهام قائمة حول حقيقة استقبالها طفلها الخامس.
مواضيع ذات صلة
بقفازات ملاكمة.. نجمة شهيرة تستقبل مولودها الثالث (صور)
Lebanon 24
بقفازات ملاكمة.. نجمة شهيرة تستقبل مولودها الثالث (صور)
01/10/2025 00:57:16
01/10/2025 00:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كي يحتفل بخبر حمل زوجته.. بلوغر عربي يغلق الطريق ويتسبب بزحمة خانقة (فيديو)
Lebanon 24
كي يحتفل بخبر حمل زوجته.. بلوغر عربي يغلق الطريق ويتسبب بزحمة خانقة (فيديو)
01/10/2025 00:57:16
01/10/2025 00:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدوء.. فنانة شهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها (صورة)
Lebanon 24
بهدوء.. فنانة شهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها (صورة)
01/10/2025 00:57:16
01/10/2025 00:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
01/10/2025 00:57:16
01/10/2025 00:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سناب شات
السعودية
أبو سعد
يا فرحة
البلوغر
السعود
العقال
قد يعجبك أيضاً
عن فضل شاكر وياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب.. ماذا قالت ليلى عبد اللطيف؟!
Lebanon 24
عن فضل شاكر وياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب.. ماذا قالت ليلى عبد اللطيف؟!
15:24 | 2025-09-30
30/09/2025 03:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلّت بتسريحة شعر قصيرة.. نادين الراسي بـ "لوك" جديد (فيديو)
Lebanon 24
أطلّت بتسريحة شعر قصيرة.. نادين الراسي بـ "لوك" جديد (فيديو)
13:08 | 2025-09-30
30/09/2025 01:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال لقائه معه... ماذا أهدى الأمير هاري والده الملك تشارلز؟
Lebanon 24
خلال لقائه معه... ماذا أهدى الأمير هاري والده الملك تشارلز؟
10:13 | 2025-09-30
30/09/2025 10:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسريب صوتي منسوب لابنتها.. أمل عرفة تواجه أزمة ابتزاز
Lebanon 24
بعد تسريب صوتي منسوب لابنتها.. أمل عرفة تواجه أزمة ابتزاز
09:30 | 2025-09-30
30/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الطائرة... صورة تجمع دانييلا رحمة بزوجها ناصيف زيتون
Lebanon 24
من داخل الطائرة... صورة تجمع دانييلا رحمة بزوجها ناصيف زيتون
09:09 | 2025-09-30
30/09/2025 09:09:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:24 | 2025-09-30
عن فضل شاكر وياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب.. ماذا قالت ليلى عبد اللطيف؟!
13:08 | 2025-09-30
أطلّت بتسريحة شعر قصيرة.. نادين الراسي بـ "لوك" جديد (فيديو)
10:13 | 2025-09-30
خلال لقائه معه... ماذا أهدى الأمير هاري والده الملك تشارلز؟
09:30 | 2025-09-30
بعد تسريب صوتي منسوب لابنتها.. أمل عرفة تواجه أزمة ابتزاز
09:09 | 2025-09-30
من داخل الطائرة... صورة تجمع دانييلا رحمة بزوجها ناصيف زيتون
08:00 | 2025-09-30
بعد 19 عامًا.. نيكول كيدمان تنفصل عن زوجها كيث أوربان
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 00:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 00:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 00:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24