كان مقررًا عرضه خلال موسم رمضان الماضي… حل مشكلة هذا المسلسل والممثلة الشهيرة ستشارك فيه

وكشف السبكي عن الموعد الجديد لعرض المسلسل قائلاً:"من المقرر عرض مسلسل "حياة أو موت" من بطولة حنان مطاوع في موسم رمضان المقبل، وأتمنى ينال إعجاب الجمهور".وينتمي مسلسل "حياة أو موت" الى نوعية أعمال الـ15 حلقة، ويضم عدداً من الفنانين الى جانب حنان مطاوع، منهم: أحمد الرافعي، ، ، ، حسن الخلعي، عزت زين، وسام عادل، منة الشريف، ، ، أحمد عنان...، وهو من إخراج هاني حمدي.