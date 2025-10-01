Advertisement

فنون ومشاهير

كان مقررًا عرضه خلال موسم رمضان الماضي… حل مشكلة هذا المسلسل والممثلة الشهيرة ستشارك فيه

Lebanon 24
01-10-2025 | 13:40
أعلن المنتج أحمد السبكي عن حلّ أزمة تأجيل عرض مسلسل "حياة أو موت"، بطولة الفنانة حنان مطاوع، الذي كان مقررًا عرضه خلال موسم رمضان الماضي.
وكشف السبكي عن الموعد الجديد لعرض المسلسل قائلاً:"من المقرر عرض مسلسل "حياة أو موت" من بطولة حنان مطاوع في موسم رمضان المقبل، وأتمنى ينال إعجاب الجمهور".



وينتمي مسلسل "حياة أو موت" الى نوعية أعمال الـ15 حلقة، ويضم عدداً من الفنانين الى جانب حنان مطاوع، منهم: أحمد الرافعي، رنا رئيس، محمد علي رزق، سلوى عثمان، حسن الخلعي، عزت زين، وسام عادل، منة الشريف، محمد مغربي، محمد يونس، أحمد عنان...، وهو من إخراج هاني حمدي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24