فنان شهير يوجّه رسالة مؤثرة إلى شيرين عبد الوهاب… هذا مضمونها!

Advertisement

وفي حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي، وجّه منير نصيحة مباشرة إلى ، قال فيها: "أتمنى شيرين تأخذ بالها واحتياطاتها من نفسها جيدًا، لإننا نحتاج إليها أكثر مما تحتاج إلى نفسها"، في إشارة إلى تقديره العميق لمكانتها الفنية ودورها على الساحة الغنائية والعربية.كما كشف منير عن حرصه الدائم على الاستماع إلى صوتي وشيرين ، معربًا عن سعادته البالغة بتعافي أنغام من أزمتها الصحية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا معها للاطمئنان على صحتها وتبادلا الحديث.وأشار إلى علاقته القوية بكل من أنغام وشيرين، مؤكدًا أنهما من أقرب الأصدقاء إليه، وأنهما كثيرًا ما تزورانه في منزله، وهو ما يعكس عمق الصداقة التي تجمعه بهما، على حد وصفه.