25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان شهير يوجّه رسالة مؤثرة إلى شيرين عبد الوهاب… هذا مضمونها!
Lebanon 24
01-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه الفنان
المصري محمد
منير رسالة دعم إلى الفنانة
شيرين عبد الوهاب
، التي تخضع للعلاج حاليًا في
أوروبا
، وقد لاقت كلماته المؤثرة تفاعلًا واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
لما حملته من مشاعر صادقة وإنسانية.
Advertisement
وفي حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي، وجّه منير نصيحة مباشرة إلى
شيرين
، قال فيها: "أتمنى شيرين تأخذ بالها واحتياطاتها من نفسها جيدًا، لإننا نحتاج إليها أكثر مما تحتاج إلى نفسها"، في إشارة إلى تقديره العميق لمكانتها الفنية ودورها على الساحة الغنائية
المصرية
والعربية.
كما كشف منير عن حرصه الدائم على الاستماع إلى صوتي
أنغام
وشيرين
عبد الوهاب
، معربًا عن سعادته البالغة بتعافي أنغام من أزمتها الصحية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا معها للاطمئنان على صحتها وتبادلا الحديث.
وأشار إلى علاقته القوية بكل من أنغام وشيرين، مؤكدًا أنهما من أقرب الأصدقاء إليه، وأنهما كثيرًا ما تزورانه في منزله، وهو ما يعكس عمق الصداقة التي تجمعه بهما، على حد وصفه.
مواضيع ذات صلة
بعد إخلاء سبيلها... فنان شهير يعتذر لبوسي ويوجّه لها رسالة مؤثرة!
Lebanon 24
بعد إخلاء سبيلها... فنان شهير يعتذر لبوسي ويوجّه لها رسالة مؤثرة!
02/10/2025 07:54:20
02/10/2025 07:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تنفي هذا الخبر المُتعلّق بفضل شاكر
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تنفي هذا الخبر المُتعلّق بفضل شاكر
02/10/2025 07:54:20
02/10/2025 07:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب جنبلاط يوجّه رسالة لبافل طالباني... إليكم مضمونها
Lebanon 24
النائب جنبلاط يوجّه رسالة لبافل طالباني... إليكم مضمونها
02/10/2025 07:54:20
02/10/2025 07:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام قلعة بعلبك... ممثل لبناني شهير يوجّه رسالة مؤثرة (صور)
Lebanon 24
من أمام قلعة بعلبك... ممثل لبناني شهير يوجّه رسالة مؤثرة (صور)
02/10/2025 07:54:20
02/10/2025 07:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
شيرين عبد الوهاب
المصري محمد
عبد الوهاب
المصرية
أوروبا
شيرين
زوران
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترك التمثيل وانتقل إلى بيع الخضراوات والفواكه.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بقراره!
Lebanon 24
ترك التمثيل وانتقل إلى بيع الخضراوات والفواكه.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بقراره!
00:25 | 2025-10-02
02/10/2025 12:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
برسالة غامضة… ممثلة ومذيعة شهيرة تثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
Lebanon 24
برسالة غامضة… ممثلة ومذيعة شهيرة تثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
16:05 | 2025-10-01
01/10/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان مقررًا عرضه خلال موسم رمضان الماضي… حل مشكلة هذا المسلسل والممثلة الشهيرة ستشارك فيه
Lebanon 24
كان مقررًا عرضه خلال موسم رمضان الماضي… حل مشكلة هذا المسلسل والممثلة الشهيرة ستشارك فيه
13:40 | 2025-10-01
01/10/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنهيارها على المسرح... هذا ما قرّرته فنانة شابة
Lebanon 24
بعد إنهيارها على المسرح... هذا ما قرّرته فنانة شابة
09:41 | 2025-10-01
01/10/2025 09:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء والصور... من هنّ المُشاركات في مسابقة ملكة جمال لبنان؟
Lebanon 24
بالأسماء والصور... من هنّ المُشاركات في مسابقة ملكة جمال لبنان؟
07:16 | 2025-10-01
01/10/2025 07:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
06:51 | 2025-10-01
01/10/2025 06:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
01:30 | 2025-10-01
01/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:25 | 2025-10-02
ترك التمثيل وانتقل إلى بيع الخضراوات والفواكه.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بقراره!
16:05 | 2025-10-01
برسالة غامضة… ممثلة ومذيعة شهيرة تثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
13:40 | 2025-10-01
كان مقررًا عرضه خلال موسم رمضان الماضي… حل مشكلة هذا المسلسل والممثلة الشهيرة ستشارك فيه
09:41 | 2025-10-01
بعد إنهيارها على المسرح... هذا ما قرّرته فنانة شابة
07:16 | 2025-10-01
بالأسماء والصور... من هنّ المُشاركات في مسابقة ملكة جمال لبنان؟
06:05 | 2025-10-01
سقطت من شرفة منزلها وتُوفيت.. فيديو جديد للفنانة التركيّة الشهيرة يُوثّق ما حصل
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 07:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 07:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 07:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24