فنون ومشاهير

ترك التمثيل وانتقل إلى بيع الخضراوات والفواكه.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بقراره!

Lebanon 24
02-10-2025 | 00:25
في الساعات الماضية، انتشر خبر يُفيد بأن الممثل التركي الشهير كان أورغانجي اوغلو قرر ترك عالم التمثيل ليستقر في مدينة موغلا ويعمل في تجارة الخضروات والفواكه.
الا ان هذا الخبر لم يتأكد رسميا وهو أثار ذهول الجمهور التركي حيث انه من أبرز نجوم المسلسلات التركية.

وقد اشتهر كان أورغانجي اوغلو بدوره في المسلسل الشهير "حب أعمى" إضافة إلى مسلسل "القضاء". 
 
