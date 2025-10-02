ترك التمثيل وانتقل إلى بيع الخضراوات والفواكه.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بقراره!

Advertisement

في الساعات الماضية، انتشر خبر يُفيد بأن الممثل الشهير كان أورغانجي قرر ترك عالم التمثيل ليستقر في مدينة موغلا ويعمل في تجارة الخضروات والفواكه.الا ان هذا الخبر لم يتأكد رسميا وهو أثار ذهول الجمهور التركي حيث انه من أبرز نجوم المسلسلات .وقد اشتهر كان أورغانجي اوغلو بدوره في المسلسل الشهير " " إضافة إلى مسلسل " ".