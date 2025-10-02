28
فنون ومشاهير
خسرت إخوتها الواحد تلو الآخر.. فنانة شهيرة سُرقت أموالها ومجوهراتها وطُردت من منزلها (صورة)
Lebanon 24
02-10-2025
|
02:19
A-
A+
أعلنت الفنانة
المصرية
شمس مرورها بعدة أزمات بعد وفاة أشقائها الثلاثة بدأت بسرقة مجوهراتها وأموالها ومن ثم طردها من شقتها.
وكشفت شمس عن تعرضها لحادث سرقة، مشيرة إلى أن أشخاصًا كانوا يعملون لديها استغلوا الموقف وسرقوا أموالها ومجوهراتها، بالإضافة الى اختراق هاتفها المحمول.
وأكدت أن الواقعة لم تتوقف عند ذلك، بل وصلت الى حد التعدي على كلبتها الخاصة وقتلها.
وأضافت أنها حاولت تتبع الجناة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة، إلا أنها لم تتمكن من التوصل الى أي خيط يقودها لاكتشاف هوية السارقين، مشيرة الى أن كل ما تملكه ضاع نتيجة هذه الجريمة.
وعن معاناتها القاسية خلال الفترة الأخيرة، أكدت شمس أنها فقدت إخوتها الثلاثة واحدًا تلو الآخر، قبل أن تتعرض لصدمة جديدة بطردها من منزلها.
وأوضحت أن ابن مالك العقار استغل ظروفها الصعبة ورفع دعوى لطردها من الشقة التي كانت تسكنها بنظام
الإيجار القديم
، مشيرة الى أن محاميها تقاعس عن سداد الإيجار وحضور جلسات
الاستئناف
، ما ترتب عليه صدور حكم نهائي بطردها وتنفيذه، مؤكدة أنها تعرضت أيضًا لتهديدات متكررة في تلك الفترة.(لها)
