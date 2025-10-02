Advertisement

فنون ومشاهير

هو أشهر عازب في الوسط الفني.. فنان عربي شهير يعيش قصة حب مع مديرة أعماله

Lebanon 24
02-10-2025 | 03:09
سرت أخبار في الساعات الماضية ان فنانا مصريا شهيرا يُعرف بكونه أحد أبرز العازبين في الوسط الفني، يعيش منذ فترة قصة حب جديدة تجمعه بمديرة أعماله الخاصة، وقد شوهد الثنائي معًا في العديد من المناسبات الفنية وأمام أصدقائهما المقربين.
وتأتي هذه العلاقة بعد تعاون مهني ناجح جمعهما في أكثر من مسرحية خلال موسم الرياض، كما تشارك مديرة الأعمال في فيلمه الجديد الذي تخطت ميزانية إنتاجه ملايين الدولارات، مع تحديد الشركة المنتجة موعد العرض النهائي خلال الأسابيع المقبلة.
 
وأشار عدد كبير من المتابعين ان الفنان المقصود هو الفنان المصري أحمد عز.
