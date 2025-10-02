هو أشهر عازب في الوسط الفني.. فنان عربي شهير يعيش قصة حب مع مديرة أعماله

Advertisement

وأشار عدد كبير من المتابعين ان الفنان المقصود هو الفنان المصري .

سرت في الساعات الماضية ان فنانا مصريا شهيرا يُعرف بكونه أحد أبرز العازبين في الوسط الفني، يعيش جديدة تجمعه بمديرة أعماله الخاصة، وقد شوهد معًا في العديد من المناسبات الفنية وأمام أصدقائهما المقربين.وتأتي هذه العلاقة بعد تعاون مهني ناجح جمعهما في أكثر من مسرحية خلال ، كما تشارك مديرة الأعمال في فيلمه الجديد الذي تخطت ميزانية إنتاجه ملايين الدولارات، مع تحديد الشركة المنتجة موعد النهائي خلال الأسابيع المقبلة.