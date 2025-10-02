28
فنون ومشاهير
تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
02-10-2025
|
04:06
نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
ونشرت نقابة الفنانين في
سوريا
- فرع
دمشق
بياناً مقتضباً عبر حسابها في "
فيسبوك
"، للتعبير عن تضامنها مع قدسية في أزمته الصحية.
وجاء في بيان النقابة: "تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان
القدير
زيناتي قدسية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى. معافى يارب".
ويعتبر قدسية، ذي الأصول
الفلسطينية
، وهو من مواليد 1 كانون الثاني 1948 في حيفا، أحد رواد مسرح "المونودراما"، وتحفل مسيرته بالعديد من الأعمال الفنية المميزة.
وشكل قدسية، في ثمانينيات القرن الماضي، مع الكاتب الراحل ممدوح عدوان، ثنائياً مسرحياً قدّم أعمالاً تحولت إلى ظاهرة فنية وفكرية من خلال طرحها كفن مسرحي له سمة خصوصية.
شارك في العديد من الأعمال الدرامية من بينها "
باب الحارة
8"، و"
هارون الرشيد
" وغيرها.
