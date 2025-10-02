تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى وهذا وضعه (صورة)

نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشرت نقابة الفنانين في - فرع بياناً مقتضباً عبر حسابها في " "، للتعبير عن تضامنها مع قدسية في أزمته الصحية.



وجاء في بيان النقابة: "تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان زيناتي قدسية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى. معافى يارب".



ويعتبر قدسية، ذي الأصول ، وهو من مواليد 1 كانون الثاني 1948 في حيفا، أحد رواد مسرح "المونودراما"، وتحفل مسيرته بالعديد من الأعمال الفنية المميزة.



وشكل قدسية، في ثمانينيات القرن الماضي، مع الكاتب الراحل ممدوح عدوان، ثنائياً مسرحياً قدّم أعمالاً تحولت إلى ظاهرة فنية وفكرية من خلال طرحها كفن مسرحي له سمة خصوصية.



شارك في العديد من الأعمال الدرامية من بينها " 8"، و" " وغيرها.