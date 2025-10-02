بعد أن فقدت جنينها.. رسالة من رنا رئيس

Advertisement

تصدرت الفنانة محركات البحث بعد إعلانها تعافيها من وعكة صحية، حيث شاركت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام رسالة شكر جاء فيها: "حابة أشكر من قلبي كل شخص سأل واطمن عليا .. وجودكم ورسائلكم فرقوا معايا أكثر مما تتخيلوا .. الحمد لله أنا أحسن بكتير دلوقتي .. وممتنة جدًا لكل هذا الحب والدعم" .وكان الطبيب المعالج لرنا رئيس قد نشر مؤخراً صورة برفقتها عبر صفحته على " "، أكد فيها تماثلها للشفاء بعد خضوعها لجراحة طارئة تحت إشراف الفريق الطبي.كما شاركت شقيقتها منة رئيس صورة لها من داخل المستشفى برفقة رنا وشقيقهما عبدالله، في أول ظهور للفنانة عقب أزمتها الصحية وفقدانها لجنينها.