28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أن فقدت جنينها.. رسالة من رنا رئيس
Lebanon 24
02-10-2025
|
06:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدرت الفنانة
رنا رئيس
محركات البحث بعد إعلانها تعافيها من وعكة صحية، حيث شاركت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام رسالة شكر جاء فيها: "حابة أشكر من قلبي كل شخص سأل واطمن عليا .. وجودكم ورسائلكم فرقوا معايا أكثر مما تتخيلوا .. الحمد لله أنا أحسن بكتير دلوقتي .. وممتنة جدًا لكل هذا الحب والدعم" .
Advertisement
وكان الطبيب المعالج لرنا رئيس قد نشر مؤخراً صورة برفقتها عبر صفحته على "
فيسبوك
"، أكد فيها تماثلها للشفاء بعد خضوعها لجراحة طارئة تحت إشراف الفريق الطبي.
كما شاركت شقيقتها منة رئيس صورة لها من داخل المستشفى برفقة رنا وشقيقهما عبدالله، في أول ظهور للفنانة عقب أزمتها الصحية وفقدانها لجنينها.
مواضيع ذات صلة
حادث مأساوي في عكار.. فقدت جنينها في رحمها نتيجة الرصاص الطائش
Lebanon 24
حادث مأساوي في عكار.. فقدت جنينها في رحمها نتيجة الرصاص الطائش
02/10/2025 14:52:48
02/10/2025 14:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لإجهاض طارئ.. فنانة تخسر جنينها
Lebanon 24
بعد تعرضها لإجهاض طارئ.. فنانة تخسر جنينها
02/10/2025 14:52:48
02/10/2025 14:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الكنيست الإسرائيلي عن استهداف قادة حماس في قطر: هذه رسالة للشرق الأوسط بأسره
Lebanon 24
رئيس الكنيست الإسرائيلي عن استهداف قادة حماس في قطر: هذه رسالة للشرق الأوسط بأسره
02/10/2025 14:52:48
02/10/2025 14:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعتقل رئيس بلدية سيلة الظهر جنوب مدينة جنين عقب مداهمة منزله فجراليوم (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعتقل رئيس بلدية سيلة الظهر جنوب مدينة جنين عقب مداهمة منزله فجراليوم (الجزيرة)
02/10/2025 14:52:48
02/10/2025 14:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رنا رئيس
رنا ❗️
فيسبوك
ستوري
الست
توري
سبوك
قد يعجبك أيضاً
تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى وهذا وضعه (صورة)
04:06 | 2025-10-02
02/10/2025 04:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سحرته من اللقاء الأول.. مسؤول بريطاني وقع في غرام الأميرة ديانا من النظرة الأولى
Lebanon 24
سحرته من اللقاء الأول.. مسؤول بريطاني وقع في غرام الأميرة ديانا من النظرة الأولى
03:24 | 2025-10-02
02/10/2025 03:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هو أشهر عازب في الوسط الفني.. فنان عربي شهير يعيش قصة حب مع مديرة أعماله
Lebanon 24
هو أشهر عازب في الوسط الفني.. فنان عربي شهير يعيش قصة حب مع مديرة أعماله
03:09 | 2025-10-02
02/10/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت إخوتها الواحد تلو الآخر.. فنانة شهيرة سُرقت أموالها ومجوهراتها وطُردت من منزلها (صورة)
Lebanon 24
خسرت إخوتها الواحد تلو الآخر.. فنانة شهيرة سُرقت أموالها ومجوهراتها وطُردت من منزلها (صورة)
02:19 | 2025-10-02
02/10/2025 02:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك التمثيل وانتقل إلى بيع الخضراوات والفواكه.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بقراره!
Lebanon 24
ترك التمثيل وانتقل إلى بيع الخضراوات والفواكه.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بقراره!
00:25 | 2025-10-02
02/10/2025 12:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
12:00 | 2025-10-01
01/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة مهمّة... تناولوا هذا الفيتامين خلال موسم "الإنفلونزا"
Lebanon 24
نصيحة مهمّة... تناولوا هذا الفيتامين خلال موسم "الإنفلونزا"
08:00 | 2025-10-01
01/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:06 | 2025-10-02
تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى وهذا وضعه (صورة)
03:24 | 2025-10-02
سحرته من اللقاء الأول.. مسؤول بريطاني وقع في غرام الأميرة ديانا من النظرة الأولى
03:09 | 2025-10-02
هو أشهر عازب في الوسط الفني.. فنان عربي شهير يعيش قصة حب مع مديرة أعماله
02:19 | 2025-10-02
خسرت إخوتها الواحد تلو الآخر.. فنانة شهيرة سُرقت أموالها ومجوهراتها وطُردت من منزلها (صورة)
00:25 | 2025-10-02
ترك التمثيل وانتقل إلى بيع الخضراوات والفواكه.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بقراره!
23:00 | 2025-10-01
فنان شهير يوجّه رسالة مؤثرة إلى شيرين عبد الوهاب… هذا مضمونها!
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 14:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 14:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 14:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24