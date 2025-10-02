Advertisement

فنون ومشاهير

هي بعيدة عنه.. فنانة تكشف عن أزمة صحية تعرّض لها والدها

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:12
أعلنت الفنانة بتول الحداد عن تعرض والدها لوعكة صحية استدعت إدخاله إلى العناية المركزة، حيث طلبت من جمهورها الدعاء له بالشفاء العاجل، وقالت عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام: "بابا في الرعاية المركزة.. وأنا للأسف مش جنبه.. فضلًا وليس أمرًا ادعوا لبابا يقوم بالسلامة ويخف.. ده روح قلبي".
وفي سياق آخر، طمأنت الحداد جمهورها على حالتها الصحية بعد الأزمة الأخيرة التي كشفت فيها عن تعرضها لاعتداء من شخص كانت على علاقة به سابقًا. وأكدت أنها خضعت لإجراءات طبية بسبب الإصابات التي لحقت بها، إلى جانب اتخاذها خطوات قانونية، قائلة: "أنا كويسة الحمد لله.. إحنا في بلد قانون، وشكرًا لكل الدعم والحب وآسفة على القلق اللي سببته ليكم".

وأضافت: "بدأت العلاج وإن شاء الله تبقى آخر الأيام الصعبة، وأخيرًا لكل شخص غلط في حقي أو ذم في سمعتي.. عند الله تجتمع الخصوم".
بتول الحداد
