هي بعيدة عنه.. فنانة تكشف عن أزمة صحية تعرّض لها والدها

وفي سياق آخر، طمأنت الحداد جمهورها على حالتها الصحية بعد الأزمة الأخيرة التي كشفت فيها عن تعرضها لاعتداء من شخص كانت على علاقة به سابقًا. وأكدت أنها خضعت لإجراءات طبية بسبب الإصابات التي لحقت بها، إلى جانب اتخاذها خطوات قانونية، قائلة: "أنا كويسة الحمد لله.. إحنا في بلد قانون، وشكرًا لكل الدعم والحب وآسفة على القلق اللي سببته ليكم".وأضافت: "بدأت العلاج وإن شاء الله تبقى آخر الأيام الصعبة، وأخيرًا لكل شخص غلط في حقي أو ذم في سمعتي.. عند الله تجتمع الخصوم".