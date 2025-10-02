وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)

تُوفيت مُقدّمة البرامج ونجمة مواقع التواصل الإجتماعيّ في ، جينيفر نيكول ريفاس عن 21 عاماً، بعد إصابتها بنوبة صرع يُعتقد أنها مرتبطة بمرض مزمن عانت منه.

وكانت آخر صورة نشرتها ريفاس عبر حسابها على "إنستغرام"، من ملعب "بيكلبول"، حيث ظهرت وهي تحمل مضرباً قبل ساعات من وفاتها، وعلّقت قائلة وهي مُبتسمة: "أستعدّ". (الامارات 24)