"شيف" سوريّ يُثير الجدل بتصريحه... ماذا قال عن بشار الأسد وأحمد الشرع؟

انتشر فيديو قديم للشيف السوريّ عمر، تحدّث فيه عن الحريّات في خلال ، وخلال حكم .

Advertisement



وأثار الشيف عمر الجدل في الفيديو، وظهر وهو يقول فيه: "على زمن هيداك ما كنت تسترجي تحكي، لأن بيدفنولك أهلك تحت سابع أرض. وعلى زمن هيدا كمان نفس الشي، ما فيك تحكي شي. نضحك على بعض، مين بيسترجي يحكي؟ يلي عم يطلع يحكي عالسوشال ميديا عم ياكل مسبّات من فوق لتحت".