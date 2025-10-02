23
فنون ومشاهير
"شيف" سوريّ يُثير الجدل بتصريحه... ماذا قال عن بشار الأسد وأحمد الشرع؟
Lebanon 24
02-10-2025
|
15:59
انتشر فيديو قديم للشيف السوريّ عمر، تحدّث فيه عن الحريّات في
سوريا
خلال
نظام بشار الأسد
، وخلال حكم
الرئيس أحمد
الشرع
.
وأثار الشيف عمر الجدل في الفيديو، وظهر وهو يقول فيه: "على زمن هيداك ما كنت تسترجي تحكي، لأن بيدفنولك أهلك تحت سابع أرض. وعلى زمن هيدا كمان نفس الشي، ما فيك تحكي شي. نضحك على بعض، مين بيسترجي يحكي؟ يلي عم يطلع يحكي عالسوشال ميديا عم ياكل مسبّات من فوق لتحت".
