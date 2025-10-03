جوليا روبرتس تكشف عن أسرار عائلية نادرة

شاركت النجمة العالمية لحظات شخصية نادرة خلال ظهورها في برنامج The Late Show with Stephen Colbert، حيث تحدثت عن علاقتها بأطفالها بعد استقلالهم، واستعادت إحدى إطلالاتها الكلاسيكية من التسعينيات.

، البالغة 56 عاماً، تحدثت عن توأمها هازل وفينايوس (20 عاماً) وابنها الأصغر هنري (18 عاماً)، من زوجها المصوّر داني مودر، معربة عن سعادتها بزياراتهم المتكررة: "أنا ببساطة أستمتع بالجلوس معهم... كل لحظة معهم مليئة بالمرح. أطفالي رائعون، وأشعر بذلك من قلبي".



إلى جانب حديثها عن الأسرة، لفتت الأنظار بارتدائها بدلة كلاسيكية من أرماني تعود لعام 1990، وهي القطعة نفسها التي ظهرت بها في حفل Golden Globes قبل 35 عاماً، والتي ارتداها مؤخراً ابنها هنري.



يُذكر أن روبرتس تزوجت من مودر عام 2002 في مزرعتهما بولاية نيو مكسيكو، وتعتبر حياتها العائلية "مصدر الطمأنينة والفرح" في يومها. كما شددت في تصريحات سابقة على التوازن بين الحب والانضباط في تربية أبنائها، مؤكدة أن "الحرية لا تعني غياب القوانين".

وفي تصريحات سابقة، وصفت جوليا تلك الحياة العائلية التي بنتها معهم بأنها مصدر الطمأنينة والفرح في يومها، معتبرة أن العودة إلى البيت حيث العائلة هو الجزء الأكثر دفئاً في حياتها اليومية.

أما عن أسلوبها في التربية، فقد كشفت جوليا في مقابلات سابقة عن التزامها بقواعد واضحة في تنشئة أطفالها.



وصرّحت بأن الحرية لم تكن مطلقة ، بل كانت هناك قوانين ثابتة تساعد على خلق بيئة مستقرة يشعر فيها الأبناء بالأمان والحب، مؤكدة أن الشعور بالاحتواء لا يتطلب التراخي في الأسس التربوية.